“Seguiremos siendo responsables de la seguridad en todo el término de Roquetas”

El coronel Jorge Montero Llácer, que en enero asumió la jefatura de la Guardia Civil de Almería, y en estos seis meses ya ha tenido tiempo para tomarle el pulso a la salud que presenta el Instituto Armado en la provincia. Así lo demuestra en una entrevista con Diario de Almería, en la que realiza un análisis de los principales retos y objetivos que afronta, vaticinando incluso que la Benemérita será la responsable de garantizar la seguridad de todo el término municipal de Roquetas de Mar en el futuro.

Llegado desde la de Salamanca, asevera que la Comandancia de Almería tiene “poco que ver” con su destino anterior. “Es una Comandancia con mucha más población, más dinámica; la economía se nota que está funcionando bien. Y eso origina al final que haya más conflictos, que haya un poco más de delincuencia que en la España vaciada, que es la que yo conocía. Pero teniendo en cuenta que esa es la realidad social de Almería, me he encontrado una Comandancia con muchos procedimientos y protocolos de trabajo que están ya muy implementados. Los temas más o menos recurrentes están bastante bien articulados, con gente, la mayoría veteranos, que sabe cómo hacer las cosas”, revela el coronel.

Un nuevo sistema para el traslado de inmigrantes “Hemos aumentado bastante la capacidad de transporte de inmigrantes desde los cuarteles hasta el CATE del puerto (...) Nos han dado más medios para realizar los transportes (...) La idea es que pase el tiempo mínimo imprescindible desde que se localiza a un inmigrante a pie de playa hasta que va al puerto, que no haga falta la espera en ningún sitio. Que sea más automático el traslado desde costa hasta el puerto. Cuando hay avalancha en pocos días, que vienen muchísimas pateras, el sistema tiene una dimensión y en alguna ocasión, el año pasado, ha podido estar un poco al límite de capacidad (...) Si vienen más inmigrantes en muy poco tiempo, todas las administraciones que estamos ahí trabajando, vamos un poco justos”, manifiesta el coronel.

Al ser interpelado por los temas que más preocupan y ocupan al benemérito cuerpo en sus diferentes plazas en Almería, concreta que la inmigración, las plantaciones de marihuana y el narcotráfico suponen un “esfuerzo” para sus hombres y mujeres, mientras que los asentamientos de personas inmigrantes también requieren de su “atención”. Eso de forma concreta a la provincia, porque a estos asuntos propios se suman otros que no dejan de crecer como la ciberdelincuencia o la violencia de género.

Pero la maquinaria parece estar bien engrasada. “La verdad es que lo he estado pensando y no se me ha ocurrido nada que cambiar. En todo caso hay que seguir trabajando en la misma línea. A lo mejor durante la pandemia las relaciones con otras instituciones se han podido ver un poquito frenadas porque no ha podido haber reuniones (...) y a lo mejor ha llegado el momento de volver a interactuar más con Policía Nacional, con policías locales, con Justicia… Con todos los actores de la seguridad pública (...) Engrasar de nuevo un poco los procedimientos de colaboración para trabajar juntos”, afirma.

Una de las quejas habituales de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil es el estado de ciertos puertos y cuarteles. “La cuestión está en que a nivel de toda España igual hay 2.000 cuarteles de la Guardia Civil. Con lo cual, aunque hay presupuesto para mejorar infraestructuras, para la construcción de nuevos cuarteles, pero al final lo que cae en cada provincia es poco. Nunca tenemos las instalaciones como nos gustaría tenerlas. Siempre nos gustaría tenerlas mejor de lo que están (...) Quizá en Almería, en su conjunto, las infraestructuras están razonablemente bien, comparado con otros sitios. Siempre hay margen de mejora y hay cuarteles concretos que necesitan una actuación más o menos urgente”, responde al ser preguntado por este asunto.

Un número mayor de agresiones sexuales Al ser interpelado por abusos y agresiones sexuales, el coronel Jorge Montero Llácer tiene “claro” que, “comparado con zonas de interior, efectivamente hay un número superior de delitos sexuales que en otras zonas”. “No obstante, es muy similar en todo el arco mediterráneo. La zona de Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, en esa zona costera, turística, con gente joven, proporcionalmente hay un mayor número de casos que el que puede haber en la España vaciada o de interior. Los motivos no los tengo muy claros”, añade. Eso sí, asegura que en la provincia hay una “tasa de esclarecimiento cercana al 90 %”. “Son delitos en los que ponemos mucho interés, todos los medios para esclarecerlos y para investigar, y la inmensa mayoría se esclarecen”, concluye. Por otro lado, se ha referido también al dispositivo del festival ‘Dreambeach’, que comienza esta semana, asegurando que será “muy similar” al de otros años.”En esta ocasión también vienen refuerzos de otras zonas de España durante esos días a apoyar (...) Estamos un poco con la incertidumbre de ver cuál es la afluencia de público, porque con el cambio de fechas no sabemos muy bien si va a haber tanta, si vamos a tener tanto trabajo como otros años o no (...) Pero por parte de Guardia Civil va a ser un despliegue muy similar al de otros años y se contemplan refuerzos que vienen para apoyarnos en el ‘Dreambeach’, insiste.

Y para esta mejora, el coronel también tiene su plan: “Uno de mis objetivos a medio plazo es ir buscando recursos, tanto de Guardia Civil, como de otras administraciones, sobre todo locales, ayuntamientos y Diputación, para mejorar las infraestructuras, para que, por una parte los ciudadanos, cuando van a un cuartel, sea un cuartel digno, que se les atienda correctamente. Y luego que la calidad de trabajo de los guardias civiles sea la mejor posible”.

Caso aparte es el de Roquetas de Mar. “Nos gustaría mejorar las infraestructuras que tenemos allí, que no son buenas. Hay que ver si finalmente algún proyecto del que se habló puede culminar y si no es ese, pues otro. Pero, efectivamente, las instalaciones no están bien y hay necesidad de mejorarlas”. Eso sí, advierte que no habría más efectivos porque la plantilla ya ha aumentado “”hace poco”. “En los últimos años ha aumentado sustancialmente y nosotros, nuestra percepción actual es que vamos a seguir siendo responsables de la seguridad en todo el término municipal de Roquetas. Creemos que la situación no va a cambiar. Lo que nos lleva a seguir pensando que seguiremos siendo los responsables de la seguridad ciudadana en Roquetas y en esa línea seguimos trabajando”, dice.