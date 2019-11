Séptima legislatura de la Alta Velocidad

Y los socialistas que lucían una estadística de los días sin obras , el contador d e la vergüenza y olvido ferroviario almeriense, tuvieron que pararlo en julio de 2018 tras la investidura de Pedro Sánchez. En año y medio han repetido que hay voluntad y presupuesto, pero no se ha movido una sola traviesa . De hecho, exhiben en campaña el contrato de 8,8 millones para suministrar estas piezas metálicas sobre las que se asientan los raíles, pero el cartel electoral no ha podido hacerse en uno de los tramos con trabajos. El soterramiento se ha retrasado por un modificado del proyecto y en la línea del AVE a Murcia sólo se han realizado desbroces. Durante las últimas semanas han recordado que en los 17 meses de Gobierno del PSOE la provincia ha recibido 2,4 millones diarios en licitaciones y contratos, que nunca se había visto algo así en Almería, pero no es precisamente palpable.

Mientras regaban con millones otros tramos del Corredor Mediterráneo y de los ejes central y atlántico, aquí se toreaba sin miramiento tanto a la patronal como a los sindicatos y agentes sociales alegando que no había fondos para obras faraónicas y buscando excusas como la de que había que priorizar la finalización de la Autovía con Málaga . Desde el PP almerienses casi que intentaron computar el gasto de los tramos de la A-7 en la vecina Granada en el desglose de los presupuestos provinciales en un intento de enmascarar la dura realidad de los hechos. No se había invertido un euro y las partidas para estudios ya no tenían recorrido como consecuencia de sus años de literatura de incumplimientos.

Empresarios y Mesa del Ferrocarril

La patronal y Mesa en Defensa del Ferrocarril han sido las principales víctimas de los permanentes engaños de los diputados y senadores almerienses y, por supuesto, de la sucesión de ministros de Fomento y presidentes del Gobierno. No hay una campaña o periodo electoral en el que no los busquen con sus promesas de desbloqueo si los amparan en las urnas o de lo contrario si no lo hacen. No puede faltar la foto y, después, si te he visto no me acuerdo. Pero la pirotecnia de los partidos que no falte.