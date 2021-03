El padre de Sergio dice que la muerte del niño fue la "consecuencia última" del proceder de Ana María B.L.

Sergio Fernández López, padre de Sergio, el niño de 7 años presuntamente asesinado por su madre Ana María B.L. en Huércal de Almería, ha dicho que la muerte del menor fue "consecuencia última del proceder" de la progenitora, que mujer actuó siempre "bajo su responsabilidad" al acabar con la vida del niño.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de la vista oral con jurado popular contra la acusada, que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato del menor, asegurando que espera que se haga "justicia".

El padre ha declarado sobre la madre que "había malos tratos, un comportamiento malo con la familia, con el niño, no le llevaba al colegio, no le daba de comer, le importaba tres pimientos el niño y le hacía daño, y la última consecuencia fue ya esta, pero quería hacer daño y hacerse ver, hacer daño al niño, a mí y a todos, no importaba nadie".

Sobre el jurado, ha apuntado que "si quieren ponerla a prueba que la dejen en la calle para ver qué puede pasar... Es responsabilidad de ellos lo que es juzgarla, dejarla o atenuarle la pena. Si la quieren en la calle ellos son responsables de quitar gente así de la calle. En la cárcel lleva un año y pico y allí parece que vive bien, pero por lo menos está viva".

Por su parte, la abogada del padre y acusación particular en la causa, ha sostenido que los jurados saben "lo que es tener un hijo, perderlo de una manera violenta, con pleno conocimiento intelectual y volitivo de los hechos".

Sobre su petición, ha indicado que la Fiscalía pide "exactamente lo mismo" que ellos, la prisión permanente revisable, añadiendo que de acuerdo a los informes psicológicos y forenses, "ella estaba plenamente capacitada para realizar intelectualmente" el asesinato.

"Nosotros mantenemos que, efectivamente, durante todo el acto de realización del hecho delictivo, estuvo en plenas capacidades", ha incidido la letrada, que considera que el interés de Ana María B.L. "no era solamente el matar a su hijo, sino el producirle también el mayor daño a Sergio", el padre.

La calificación de la fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, recuerda que la procesada residía en Huércal de Almería junto a su niño de 7 años y que la custodia del menor estaba pendiente de atribución pero que le había sido concedida de forma provisional al padre unos días antes de la muerte.

De esta forma, la fiscal mantiene que sobre las 09:00 horas del 10 de octubre del 2010, la mujer colocó un trozo de tela en el cuello del pequeño y apretó hasta asfixiarlo cuando éste se encontraba "de forma confiada e inocente, tumbado en la cama del dormitorio principal de la vivienda y totalmente ajeno a la intencionalidad criminal de la acusada".