Sesión de guitarra flamenca, secretos y masterclass de la mano de 'Tomatito'

Benito López El flamenco y la música siguen presentes en los cursos ofrecidos por la UAL. En este caso, la ‘‘master class’’ de guitarra flamenca vienen impartidas de unos de los mayores exponentes del flamenco mundial: 'Tomatito'.Hasta el día 18 de julio, los asistentes podrán disfrutar de ‘Sonanta 4’, una serie de lecciones impartidas para todos los niveles, con el objetivo de enseñar de manera práctica las mejores técnicas para tocar la guitarra. Estas lecciones estarán centradas en trabajar tanto ritmo, como melodía y armonía.

Como ya ha adelantado la directora del curso, Carmen Hernández “el curso se estructura todos los años lo mismo. La principal característica que tiene es que está abierto a todo tipo de alumno. José (Tomatito) nunca ha querido poner unos topes mínimos de grado en cuanto al toque la guitarra y lo abro a todo el mundo. Entonces hay una comunicación muy directa entre los alumnos y Tomatito”.

El guitarrista se ha mostrado agradecido de estar en su tierra. “Yo no doy master class salvo algunas poquitas en Europa. Mi ilusión es hacerlo en Almería y por eso quiero que se queden los Cursos de Verano de la UAL de guitarra flamenca a mi cargo, porque es mi tierra. Quiero que se consolide y hacerlo posible con mi hijo y la ayuda de la Universidad y del Ayuntamiento”, ha explicado el guitarrista. Ha confesado el guitarrista originario del barrio de pescadería. Tomatito ha mostrado su generosidad a la Universidad de Almería diciendo que va a estar ahí para mostrar sus manera de tocar y sus composiciones musicales.José Fernández Torres ‘Tomatito’ no sólo ofrecerá una serie de lecciones a nivel técnico, sino que intentará crear un contacto directo entre el alumno y el propio profesor. “Quiero que se lleven un buen recuerdo de estos días y sobre todo pregunten lo que quieran. Los chicos me ven como una persona lejana, pero este curso me permite estar cerca de ellos, ver cómo tocan, hablar con ellos, gastar bromas, contar anécdotas (...) Y eso es lo bonito”, ha explicado el músico almeriense, quien se ayudará de la mano de su hijo para instruir las lecciones.

En esta travesía, le acompaña su hijo, José del Tomate, quién ha explicado que se lo pasan muy buen en estos cursos: “Todos los días hay historietas y nos reímos mucho. Mi padre cuenta sus anécdotas con Camarón o algún a concierto que otro”

El total de alumnos matriculados es de 20, junto con algunos alumnos oyentes. Destaca la diversidad e internacionalización de los asistentes, muchos de ellos vienen fuera de nuestras fronteras como Gabriel, que ha viajado desde Italia para presenciar una de las clases del ‘maestro’. “En Italia no hay mucho flamenco, por eso podemos estudiar sólo con vídeos , libros Y no hay profesores de nivel que te puedan enseñar algo. Por eso la única cosa que puedes hacer es venir a Andalucía con uno de los mejores tocadores del mundo”, ha declarado el matriculado proveniente de Nápoles.

Han venido al curso alumnos de distintos puntos de España, mientras que provenientes de la provincia sólo han venido dos asistentes. En este caso, David ha viajado desde Madrid para mejorar sus técnicas y que les cuente como progresar en la parte de composición.

Viene también desde Canarias, María quien confesó ser docente y además escribir letras para canciones . Ella estaba interesada en recordar los palos del flamenco y su viaje a Almería lo estuvo programando desde hace dos meses para poder asistir al curso. Su objetivo con este curso es recuperar sus orígenes y así poder crear nuevas composiciones.

Llama la atención que haya alumnos de todas las edades. Es el caso de Antonio, originario de la capital, que con tan sólo 15 años lleva viniendo año tras año a las ‘‘master class’’ del maestro almeriense. Él ha venido la experiencia y por aprender ” todo lo que se pueda” del maestro.Los directores del curso se han mostrado contentos de traer a un uno de los grandes maestros del flamenco, siendo este año, por cuarta vez que Tomatito imparte una sus famosas ‘master clases’. “Somos muy afortunados de poder darle continuidad a estas iniciativas en los cursos y sobre todo tener el privilegio de tener a uno de los máximos exponentes del flamenco a nivel mundial” ha declarado Diego, Concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

La directora del curso ha agradecido el trato tan bueno que está realizando Tomatito a sus alumnos.“Hay mucha interlocución con los alumnos para ver qué quieren saber y esa enseñanza se completa con una transmisión de experiencias, porque las enseñanzas van a más allá de cómo se toca cada uno de los palos de la guitarra flamenca. José tiene un contacto estrecho con ellos y eso lo hace un curso muy singular”.

El acto de inauguración del curso ha sido presenciado también por Pilar Jerez Gómez, directora de los cursos de verano de la UAL y Rafael Morales Ocaña, presidente de la peña El Taranto.La master class llamada Sonanta 4 ya se ofertó en la Peña El Tatanto y es uno de los cursos más reclamados que ofrece la universidad almeriense. El éxito del curso se ve reflejado tanto en su continuidad como en la nota recibida el año pasado por los asistentes calificando de un 9’1 sobre 10 las lecciones de guitarra flamenca.