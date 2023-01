Juanjo del Arco: “Siempre he procurado tener un profundo respeto a los oyentes”

Durante cuatro décadas ha sido la voz amable que ha entrado en todos los hogares de Almería para hacer más llevaderas las mañanas. Informativos, magazines, música y hasta deportes. Ha sido un todo-terreno del micrófono hasta el 31 de diciembre de 2020 en que le llegó la hora de la jubilación.

–Tu mano derecha tiene cinco dedos y un micrófono...

–¡Ja, ja, ja! Pues casi casi porque yo empecé en la radio en 1979 con 17 años. Antes, en el Instituto, siempre amenizaba los viajes con el micro del autocar. Recuerdo que una vez simulé los ruidos que hacían las radios de los vehículos de entonces y luego, como si ya hubiera cogido una emisora, anuncié que había habido un fuerte terremoto en Almería ¡Qué conmoción causé!

–Pero en COU te llaman a hacer una prueba en Radio Juventud.

–Sí, mi gran pasión la radio. Gustó mi estilo y allí me quedé. Empecé haciendo informativos, pinchando música clásica, una especie de discos dedicados que se oía mucho en Almería, deportes... Era el último en llegar y ya se sabe lo que pasa en estos casos.

–Y en 1981 aterrizas en Radio Almería, Cadena Rato.

–Pues sí, la actual Onda Cero, donde he estado 39 años. Pronto me dieron un magazine que duraba de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Casi todo se hacía en directo en la calle. Lo he hecho en un barco, en un coche de caballos, en un avión... Recuerdo que un día, al salir del puerto, una ráfaga de viento se llevó los folios del guión y tuve que estar todo el programa improvisando.

"Una oyente me escribió una carta; me decía que, muerto su padre, mi voz era ya su única compañía”

–¿Qué te pasó con los Reyes hoy eméritos?

–¡Uf, qué mal trago! La primera vez que vinieron a Almería cubrí todos sus actos y visitas. Bueno, pues fueron a la Alcazaba y yo detrás. En un momento concreto me quedé casi solo con ellos en el tercer recinto y le acerqué el micrófono a D. Juan Carlos para hacerle una pregunta. ¡Mira! Se me tiraron los guardaespaldas encima, me hicieron una llave en el brazo, me quitaron el micro, lo desmontaron... El Rey me miró y me sonrió como diciendo: ‘Es lo que hay, cosas del protocolo’.

–¿Y con aquella Premio Nobel de la Paz?

–La tenía en directo en el estudio y se quedó absolutamente bloqueada, incapaz de hablar ni moverse. Hubo que sacarla casi a rastras. Nunca me había pasado algo parecido.

"Fui corresponsal de Europa Press 7 años, colaborador de Interalmería TV y jefe de prensa del Puerto”

–41 años de radio a unas mil entrevistas por año...

–Pues mira, nunca lo he calculado así. Cuando mi mujer era mi novia las apuntaba y hasta que nos casamos le salían unas quince mil. Le hice una a Ruiz Mateos tras la expropiación de Rumasa y, tras media hora de entrevista, me dijo con su voz grave: “Eres muy grande, tú llegarás lejos”.

–Otra curiosa fue el torero Antoñete tras una grave cogida.

–Había sufrido una cogida en la última de Feria de 1981 y aunque yo estaba de vacaciones, Manolo Molés me dijo que hablara con él. Fui con un magnetofón grande y cinta de casete a la clínica donde estaba ingresado y tenía una cara de muerto que asustaba. Se espabiló algo al hablarle y, con voz de ultratumba, me dijo un par de cosas. ¡Qué mal trago pasé!

–Sé que guardas una carta como oro en paño....

–De Carmen, una oyente que me decía que cuidaba a su padre y este había muerto y ya no le quedaba más compañía que la mía pues no podía salir de casa. Fue algo que me llegó al corazón.

–Pero llega el 31 de diciembre de 2020 y...

–Estaba haciendo mi último programa en directo cuando me meten al alcalde en el estudio. Creía que era para hcerle una entrevista sobre aquel año de la pandemia y empecé. Yo le notaba una sonri-sa rara y de pronto me dice: “Mira, yo he venido a imponerte aquí en directo el Escudo de Oro de Almería por tus 40 años siendo referente del almeriensismo desde la radio”. Me quedé sin saber re-accionar. Fue un inesperado honor para mí.