Sigue en aumento el número de hospitalizados por covid en Almería

Cada día hay más personas hospitalizadas en la provincia de Almería. En las últimas horas ha aumentado desde los 25 ingresados que había el lunes hasta los 30 actuales. De ellos, diez están graves en la UCI. No obstante, el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, hace un llamamiento a la calma y asegura que la situación "está controlada". Recalca que el aumento de contagios no se está notando en un incremento importante de la presión hospitalaria ni de la mortalidad, "gracias a las vacunas".

Los datos hablan por sí solos: hace justo un año, el 30 de noviembre de 2020, había 127 almerienses hospitalizados por culpa del coronavirus (cuatro veces más que ahora), con 38 personas en la UCI (también casi cuatro más).

Bendodo pone el foco en los no vacunados: "Ese 8% de los no vacunados mayores de 12 años son los que llenan las UC; la inmensa mayoría de las personas que están en la UCI no se han vacunado".

Andalucía ha sumado 917 nuevos casos de covid-19 en las últimas horas, según el informe de la Consejería de Salud y Familias. Algo más de 9% de los contagios se han dado en la provincia de Almería, con 84 casos —este lunes se registraron 85 pero acumulados de dos días—.

La provincia tiene ya una tasa de incidencia en 14 días de 119,0 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Es la cuarta provincia con mayor tasa de contagios tras Córdoba (145,0), Huelva (129,2) y Málaga (119,3).

Un día más el Distrito Sanitario de Almería es el más afectado en la provincia, sumando 62 de los nuevos casos. La tasa de incidencia de esta zona es de 171,5 casos por cada 100.000 personas, siendo la tercera más alta de todos los distritos andaluces.

En el Poniente Almeriense se han notificado 19 nuevos casos positivos, mientras que en el Levante-Almanzora solo ha habido tres.

Noviembre acaba con solo siete fallecidos

Este martes, y por sexto día consecutivo, Almería no ha sumado ninguna muerte por covid-19. Noviembre finaliza con solo siete fallecidos —en uno en El Ejido, cinco en Almería capital y otro en Adra—. La cifra es casi la misma que en octubre, con seis muertes, y bastante más baja que la de otros meses precedentes: 12 en julio, 52 en agosto y 24 en septiembre.

La tasa de mortalidad desde el inicio de la pandemia es 128,6 fallecidos por cada 100.000 personas. No obstante, la letalidad del virus es cada vez menor, gracias a las vacunas. Queda claro con estos datos: desde que comenzó la pandemia han muerto el 1,3% de los almerienses que han dado positivo, pero en los últimos dos meses (octubre y noviembre) solo el 0,53% de los 2.450 casos diagnosticados.

Por último, cabe destacar que se han notificado 52 altas, por lo que ya constan como curados 70.488 almerienses, o lo que es lo mismo 97,2% de los contagiados.