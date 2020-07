Situación insostenible en los centros de ocio infantiles almerienses

Fue la madrugada del domingo 21 de junio cuando la Comunidad Autónoma Andaluza entró en la ‘Nueva Normalidad’ tras cumplir con las tres fases anteriores marcadas por el Gobierno central. En aquel momento, quedó reflejado en el BOJA, entre las distintas medidas a tener en cuenta en esta nueva etapa, que “los establecimientos recreativos infantiles que se destinen a ofrecer juegos y atracciones recreativas diseñados específicamente para público de edad igual o inferior a 12 años, espacios de juego y entretenimiento, así como la celebración de fiestas infantiles, permanecerán cerrados”.

La situación de los empresarios de este sector, tras más de un mes, es insostenible. “No tenemos fecha de apertura y no tenemos ayudas”, lamentaba el presidente de la Asociación de Centros de Ocio de Andalucía (ACOA), Antonio Mateo. “En Andalucía hay 1.200 centros de ocio infantiles de los cuales comen aproximadamente 10.000 familias que ahora están en una situación muy crítica”, seguía asegurando.

Almería no se ha quedado atrás en esta lucha por exigir la reapertura del sector para poder trabajar y, al menos, hacer frente a cosas tan básicas como los gastos de alquiler o de las facturas. “Desde el 21 de junio estamos haciendo eco sobre nuestra situación. Se ha permitido la apertura de todos los comercios menos del nuestro. Nos han dejado con un contundente permanecerán cerrados”, indica Raúl Guillén Riado, portavoz de la Plataforma de Afectados de Ocio Infantil en Almería, creada para luchar por este injusto cierre pese a la llegada de esta última fase de la desescalada. Y es que, recordemos, estos empresarios no solo son trabajadores del sector sino que son padres de familias que deben de dar de comer a sus hijos e hijas. “Esta situación no puede prolongarse más tiempo, no podemos más”, insiste Guillén.

La plataforma asegura haber llevado a cabo todos los pasos posibles para que “alguien nos de una explicación de por qué todos los comercios están ya funcionando menos los nuestros”. La hoja de ruta de estas semanas es digna, cuanto menos, de enmarcar en un libro motivada por exigir una respuesta y una solución a esta injusticia, como declaran. “Nos hemos reunido con los partidos políticos (PSOE, PP, CS), hemos presentado un escrito tanto en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Almería para rogar que se valore y atienda nuestra situación”. Sin embargo, hasta el día de hoy, “no nos han llamado desde ningún organismo. No nos dan una explicación y nuestro alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, no ha encontrado un hueco en su agenda para escuchar las necesidades de sus propias empresas”, aseveran desde la plataforma.

La Junta de Andalucía alega criterios sanitarios para posponer la vuelta de este sector. Sin embargo, en su defensa, han elaborado un protocolo de apertura con una serie de medidas mucho más estrictas que las que aplican otros colectivos, entre las que se incluyen la desinfección diaria de todas las máquinas o la limitación del aforo máximo. Además se han comprometido a eliminar las llamativas bolas porque son más difíciles de limpiar en profundidad y a utilizar tartas simuladas para que los niños no soplen las velas sobre el pastel que después se va a comer el resto de asistentes.

Además, los propietarios de parques de bolas, ludotecas y centros de ocio no entienden por qué ellos han quedado fuera de la nueva normalidad y otros sectores con problemas similares para hacer cumplir las distancias de seguridad sí han podido abrir. Sin querer perjudicar a nadie hablan de las discotecas y de otros centros de ocio como los parques acuáticos o de atracciones. “No es justo lo que están haciendo con nosotros; ya hay familias que se encuentran al límite y no les ha quedado más remedio que pedir ayuda a entidades sociales como Cáritas”, indicen.

Las manifestaciones por este cese de actividad se han producido a lo largo y ancho de toda la región. El pasado 25 de junio, una representación de ACOA fue a protestar a Sevilla bajo el lema ‘Cansados de que nos toquen las bolas’. Sin embargo, el resultado fue el mismo, argumentando la institución andaluza que no pueden abrir por criterios sanitarios y sin fijar un horizonte para la apertura. Además, y por si fuera poco, en otras Comunidades Autónomas como Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia o Madrid se ha vuelto a permitir la apertura de estos negocios, ya está regulada esta actividad y están funcionando con normalidad.

“Si no hay respuestas, estamos dispuestos a llevar a la Junta de Andalucía ante los tribunales si no nos permiten abrir porque consideramos que estamos recibiendo un trato discriminatorio ante otros sectores. Más aún, teniendo en cuenta que en otras Comunidades Autónomas ya están funcionando Centros de Ocio Infantil y Ludotecas”, finaliza Raúl Guillén rogando una pronta reunión con el alcalde de la ciudad y con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, con el objetivo de trasladarle la situación del sector a ambas autoridades.

Celebrar un cumpleaños infantil en un parque de bolas parece cosa de pasado, como otras tantas cosas que se ha llevado por delante la pandemia de la covid-19. Sin embargo, el sector reclama que se le escuche, en primera instancia, y se tenga en cuenta su protocolo higiénico-sanitario ante la situación desesperante que atraviesa.