Solidaridad Enfermera y Cáritas se alían por la salud de las personas más vulnerables

Solidaridad Enfermera Almería, la ONG del Colegio de Enfermería de Almería, auspiciada por la Organización Colegial de Enfermería, ha firmado un acuerdo de colaboración con Cáritas Diocesana de la provincia, con el objetivo común de contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que más lo necesitan en estos momentos.

La pandemia de COVID-19 está ocasionando que muchas personas y familias de Almería se vean abocadas a una situación de pobreza sobrevenida y ha empeorado la situación de las que ya eran especialmente vulnerables antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestra sociedad. Muchas de estas personas no tienen la capacidad o no pueden acceder a la información y educación necesaria para no poner en riesgo su salud o la de las personas de su entorno. Por ello se hace necesario articular respuestas adaptadas a las necesidades de la población, involucrando a todos los actores sociales.

Cáritas Diocesana de Almería se dedica específicamente a la promoción humana y al desarrollo integral de todas las personas, especialmente las más desfavorecidas, por lo que el propósito de Solidaridad Enfermera Almería es complementar este trabajo desde el ámbito de la salud y de la enfermería ya que cuenta con las herramientas y recursos necesarios para alcanzar objetivos comunes.

Para M.ª del Mar García, presidenta del Colegio de Enfermería de Almería, este acuerdo “demuestra lo importante que es ayudar a las personas vulnerables en unos momentos en que no paran de aumentar. Como presidenta de las enfermeras almerienses me siento muy orgullosa de mi profesión, pues en la situación tan dura que estamos viviendo, con las enfermeras en un estado de agotamiento atroz, siguen sacando tiempo, esfuerzo e ilusión para ayudar a los demás, compaginándolo con su actividad asistencial”, ha destacado.

Por su parte, Luis María Flores Lara, director de Cáritas Diocesana de Almería, ha señalado que "desde la labor de acompañamiento que realizan los voluntarios y voluntarias de los equipos de Cáritas parroquiales se demanda formación sanitaria específica que facilite la inserción sociolaboral de las personas a las que acompañamos. Gracias a la firma del convenio entre Cáritas Diocesana de Almería y Solidaridad Enfermera damos respuesta a dichas demandas y comenzamos una vía de trabajo en equipo donde todos nos enriquecemos”.

El acuerdo

En el marco de este acuerdo las enfermeras y enfermeros voluntarios de Solidaridad Enfermera identificarán, junto al equipo de Cáritas Diocesana, los grupos y personas más necesitadas de apoyo en salud y desarrollarán actividades dirigidas a paliar las carencias detectadas.

“Inicialmente se priorizará la educación y prevención del COVID 19 en población vulnerable (migrantes, personas mayores, mujeres…) pero también se abordarán otros aspectos en materia de salud en base a las necesidades sociosanitarias detectadas. También apoyaremos a profesionales y voluntarios que se dedican a estos colectivos”, destaca Inmaculada Martínez Jiménez, delegada de Solidaridad Enfermera Almería. “En breve comenzaremos con las actividades. Nuestro equipo de voluntariado está muy motivado y está deseando iniciar los proyectos para mejorar la salud de las personas en situación de vulnerabilidad de Almería”.

En la firma del convenio han estado presentes Luis María Flores Lara (director de Cáritas Diocesana de Almería), Josefa Jurado López (subdirectora y Coordinadora, a la derecha en la imagen), Noelia Camacho Martínez (voluntaria del equipo organizativo de Solidaridad Enfermera de Almería, a la izquierda en la imagen) e Inmaculada Martínez Jiménez (delegada de Solidaridad Enfermera de Almería).