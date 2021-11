Sonia Ferrer: “Sería una pena que ese 60% de bases movilizadas para los avales no se refleje al final en las urnas”

“Unas primarias con tres aspirantes, una mujer y dos hombres dispuestos a llegar hasta el final, es un lujo para una formación política como el PSOE, porque ahora se abre un escenario muy diferente al de los avales. Sería una pena que ese 60% del censo que más o menos ha participado en esta etapa no se refleje al final en las urnas, por lo que es ahora cuando toca la verdadera movilización”, afirma Sonia Ferrer Tesoro.

La diputada por Almería y candidata a la secretaría general de los socialistas almerienses, mantiene que “es ahora cuando el afiliado vota en conciencia, sin la presión del pronunciamiento público, haciendo uso de su derecho al secreto y la libertad del sufragio”, y en este sentido añade que “dejado atrás ese momento quizás más delicado que todos pasan cuando tienen que decidir a quién o no avalan, con el compromiso que para muchos puede suponer, entramos en una etapa distinta, en la que cada cual, en conciencia, puede apostar por el cambio, por seguir como estábamos o apuntarse al revanchismo de eternos aspirantes”.

Respecto a la lucha numérica de avales “la candidatura del cambio” que Ferrer encabeza cree que “es posible que por ese afán de conseguir un número desorbitado de fichas, cuando sólo se exigían 140 y como máximo se admitían 280,- todos los demás son desechados-, pueda confundirse a quienes no conocen las normas del proceso, pero en cualquier caso esto no va de quien tiene la lista más larga, sino mantenerla unida y con fuerza hasta el final, creciendo día a día, porque no es una cuestión de egos, sino de animar a la participación de las bases en el mayor y mejor ejercicio de democracia interna que tenemos en el PSOE”, concluye.