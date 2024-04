El Sorteo de Lotería Nacional vuelve a apoyar a los enfermos y la investigación oncológica

En el templete de la música del Parque Nicolás Salmerón, declarado Bien de Interés Cultural, rodeados de arboleda, en un soleado día y en un espacio que respira vida, la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería ha presentado la campaña para el Sorteo Extraordinario Asociación Española Contra el Cáncer y Lotería Nacional, que se celebrará el próximo sábado 6 de abril, como cada año desde hace más de tres décadas, y con cuya donación se ayuda a los enfermos y sus familias, y se financian grandes proyectos de investigación oncológica.

Un sorteo que, además, reparte un total de 105 millones de euros en premios entre los que destaca: un primer premio de 1.500.000 euros por serie, un segundo premio de 300.000 euros por serie, un tercer premio de 150.000 euros por serie o 12 premios de 75.000 euros cada uno por serie, entre otros.

Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, afirma que “la Asociación recibe con este sorteo la donación por parte de Loterías y Apuestas del Estado de tres millones de euros que destinan íntegramente a pacientes, familiares y, sobre todo, a la investigación de grandes proyectos, que son los que al final salvarán la vida de todos. Actualmente en España cada dos minutos se diagnostica un cáncer, por lo que comprar un décimo de Lotería para el 6 de abril no es sólo un acto para tener suerte y nos toque la Lotería, sino que con nuestra participación estamos mejorando la salud y prolongando la vida de muchas personas. El año pasado atendimos a 6,200 personas y facilitamos que 2.100 personas pudieran acceder a pisos de manera gratuita mientras se trataban su patología en una ciudad distinta a la suya, y sobre todo hemos logrado poner en marcha proyectos de investigación punteros con los máximos expertos oncólogos en nuestro país”.

A su lado, Mar Pérez, enferma con cáncer, cuenta su experiencia. “Yo soy paciente, y gracias a la Asociación me dan un rayito de luz. Cuando me diagnosticaron el cáncer, sentí el apoyo de la gente que me rodea. Pero también es importante que haya un sitio que te bride una oportunidad, una esperanza y unos oídos. Sabes que te están escuchando y para mí es muy importante la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer”. Por eso, anima a participar en el sorteo del próximo sábado, 6 de abril, “a mí no me gusta jugar, pero esto es jugar para poder ayudar a los demás. Porque hoy soy yo, pero mañana puedes ser tu o tu prima o vecino. Es muy importante poder destinar estos fondos a la investigación, y también la ayuda que la Asociación te presta en el día a día”.

También ha participado Diego García, familiar de una persona fallecida por el cáncer. “no tengo palabras para agradecer el trabajo y el apoyo de la Asociación. Sólo quiero decir a la gente que es una asociación sin ánimo de lucro y se necesitan recursos para sufragar el trabajo de los excelentes profesionales que nos atienden, para ayudar a los enfermos y familiares con menos recursos, y para seguir apoyando la investigación. Por eso, los almerienses debemos volcarnos con la Asociación Española Contra el Cáncer y con el sorteo de la Lotería del 6 de abril”.

Treinta y cinco años de colaboración

Loterías y Apuestas del Estado lleva desde 1989 apoyando a la Asociación en su trabajo diario por mejorar la vida de las personas con cáncer, apostando por la atención, el apoyo y el acompañamiento, así como por el impulso de la investigación oncológica. En total 9.000 personas han recibido atención gracias a la aportación de Loterías y Apuestas del Estado.

La colaboración de Loterías y Apuestas del Estado con la Asociación Española permite llevar a cabo diversos programas de investigación y servicios sociales, como residencias y pisos de acogida y atención social, principalmente.

Y es que, el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En España hay un diagnóstico de cáncer cada dos minutos y se calcula que para el 2030 habrá más de 330.000 casos nuevos.

Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias, así como reducir el impacto de la enfermedad. Con la ayuda económica de Loterías y Apuestas del Estado la Asociación puede seguir desarrollando proyectos de investigación oncológica que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. También se mantendrá y aumentará el apoyo a todas aquellas personas que lo necesiten.

Investigación para alcanzar el 70% de supervivencia en 2030

Gracias a la contribución de Loterías, se continuará apoyando el proyecto liderado por el Dr. Alberto Orfao, del Centro de Investigación en Cáncer (CSIC – Universidad de Salamanca), que tiene como objetivo establecer las bases para el desarrollo de programas de prevención y diagnóstico precoz de la leucemia. Para ello este equipo de investigadores trabaja en una Plataforma y Red de Investigación única que facilite el acceso a la comunidad científica a recursos y herramientas esenciales para el diagnóstico temprano de la leucemia de células B y para la prevención de la muerte prematura asociada a esta enfermedad. En concreto, el estudio se centrará en la Leucemia Linfática Crónica, la más frecuente en adultos en España, un tipo de cáncer en la que actualmente no existen marcadores ni signos identificativos que permitan predecir su desarrollo.

Otro de los proyectos apoyados es el del Dr. Isidro Sánchez, investigador del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC – Universidad de Salamanca). Su proyecto busca nuevas oportunidades terapéuticas para la prevención de la leucemia B infantil, el cáncer infantil más frecuente. Se basa en el estudio del microambiente celular que rodea a las células B en individuos predispuestos a este tipo de leucemia para identificar posibles dianas terapéuticas, así como nuevos enfoques para prevenir la leucemia B infantil.

Durante el año 2023 también se ha beneficiado un estudio de los tumores cerebrales para la identificación de mejores tratamientos y desarrollo de métodos de diagnóstico no invasivos, liderado por el Dr. Joan Seoane. Entre los avances conseguidos, se destaca un diagnóstico a través de pruebas menos invasivas, una inmunoterapia para el tratamiento del tumor cerebral más agresivo o aumentar la eficacia de la radioterapia para el tratamiento de las metástasis cerebrales.

Además, Loterías apoya con ayudas de investigación a proyectos de jóvenes investigadores como el de la Dra. Carolina Ortiz, del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), que centra su estudio en la leche materna como biopsia líquida para la detección precoz y no invasiva del cáncer de mama asociado al embarazo. Y el proyecto de. Juan Zafra, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), que investiga la combinación de radioterapia e inmunoterapia para el tratamiento del cáncer metastásico. Y el proyecto de la Dra. María Marcos Jubilar, del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, para estudiar las complicaciones que se producen en paciente de cánceres hematológicos tratados con células CART con el objetivo de poder prevenirlas.