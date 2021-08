Las bandas Viva Suecia, Depresión Sonora y K!ngdom ponen el colofón al Cooltural Fest

Cooltural Fest concluyó el sábado su tercera edición que ha servido para volver a recuperar el nombre original tras su estreno en 2018 y su confirmación y crecimiento excepcional en la segunda de 2019. Tras el receso de 2020, el festival ha celebrado este año una edición que pretende ser de transición hacia la normalidad definitiva que todo el mundo desea.

Pero no por ello el nivel musical fue menor ni la entrega y ganas del público de disfrutar de los directos respetando los parámetros de la #culturasegura, como viene haciendo el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, en esta ocasión de la mano de Crash Music. Los encargados de continuar la senda abierta el viernes por Dorian, La La Love You y Chef Creador fueron, en este orden, Depresión Sonora, K!ngdom y Viva Suecia.

Depresión Sonora es el nombre del proyecto de Marcos Crespo. Un músico que en mayo de 2020 colgó en la red las canciones oscuras nacidas durante el confinamiento que se hicieron virales hasta el punto de superar el millón de reproducciones en distintas plataformas. Su secreto, además de la idoneidad del momento para títulos como Ya no hay verano o Hasta que llegue la muerte, es recuperar esa añeja textura sonora del post punk oscuro que en España podríamos identificar con nombres como Derribos Arias o Germán Coppini.

Con apenas un EP y otras pocas grabaciones más, Marcos, acompañado de Gonzalo López a la guitarra y con un ordenador de programaciones ante la ausencia de su bajista Arturo Navarro por contagio de Covid, fue creciendo en un concierto que además puso banda sonora a un cielo encapotado que dio una pequeña tregua al calor. Tras la intro del Born Slippy de Underworld y la película Trainspotting, la actuación prendería con Gasolina y mechero y dejando claro de nuevo la semilla Depresión Sonora en Generación Perdida, Diversión Prohibida, cerrando el primer bloque con Mira mis ojos, una de las más conocidas.

Chocante que un cantante capaz de recordar las tesituras de Coppini en Hay que abandonar este lugar lleve una camiseta de Camarón (curiosamente, como Kutxi Romero el jueves), el concierto siguió con Dime que me odias y La casa del árbol.

El segundo grupo de la terna fue K!ngdom. Es el proyecto formado por Ane, Iván y Gomis, que nació en 2018. Pop electrónico que bebe de fuentes como OMD o White Lies, pero tiene su sello propio y ofreciendo un crecimiento notable tras seguir rondando en directo, como ya ha hecho un par de veces en Almería, como en Cooltural Go! del pasado año o en Fitur.

“Esta es ya como nuestra segunda casa”, dijeron. Una buena instrumental, Beyond y Bom sirvieron de entrada para un concierto cada vez más en castellano. Superextraño, la creciente Diamante o la agitada Marte protagonizaron un primer bloque culminado con una hiper vitaminada versión del ‘Viviendo Deprisa’ de Alejandro Sanz.

Para el segundo bloque, quedaría el estribillo coreografiado de Fight Me, la canción compuesta durante la pandemia, No somos bestias, dedicada “a nuestros mayores”, la declaración de intenciones de Solo quiero bailar o la veraniega y divertida Tiburón. Para el doble final, el cabaret rítmico de Valeria, tema principal de la serie homónima de Netflix, y Leave It All cerró una actuación enérgica de pop fresco.

Los murcianos Viva Suecia llegaron con la misión de ser los cabeza de cartel de la segunda jornada del festival y cumplieron con creces. Con el mensaje de SOS Mar Menor presidiendo el escenario mientras cumplían los preparativos, el cuarteto formado por Fernando Campillo a la batería, Alberto Cantua a la guitarra, Rafa Val a la voz y guitarra y Jess Fabric al bajo, se transforma en directo a modo quinteto con Rodrigo Cominero como teclados y coros. Una intro de ascendencia clerical fue el arranque de un concierto poderoso y muy bien empacado. El tempo contenido y el estribillo bien de coros de Necesitarnos tanto preludió la más veloz y exigente El Nudo y la esperanza y el retrato sempiterno y cainita del país en Los años.

Tras la entrada, Rafa compartiría que “Almería es el sitio donde más hemos tocado y siempre es especial, porque además hemos visto como cada vez ha sido en sitios más grandes y viendo cómo cada vez sois más. Una tierra especial porque también almeriense es la primera persona que nos hizo caso, Laure Navarra de Clifford Records” para continuar con El Milagro, A dónde ir, con un gran solo de guitarra, La voz del Presidente, muy celebrada desde su efectista inicio y lanzada este mismo año, o la intensa Días Amables, empezada con guitarra acústica pero finalizada a toda la potencia de distorsión y contundencia, que fue mucha en todo su concierto.

Era una velada para disfrutar desde el escenario y desde los asientos, por eso el arranque de ‘Casi Todo’ fue cantado casi en su totalidad por el público en su primera parte, para entrar con potencia en un estribillo triunfante. El riff adictivo y los arreglos de guitarra setenteros de ‘Algunos Tenemos Fe’, acompañados por un juego visual en las pantallas espectacular, reforzó todavía más la conexión entre banda y seguidores. La recuperada ‘Te Prometo’, “la hemos tocado poquísimo hasta este verano y lo cierto es que nos encanta”, y la casi lírica con falsete incluido y una coda desesperada en ‘Parar La Tierra’ hicieron acercarse al primer final.

La bien hilvanada ‘Qué Querías Ser De Mayor’ y ‘Hemos Ganado Tiempo’ fueron las idóneas para ello. En la segunda, además del combustible fraseo sobre el tempo muy marcada de la batería, Rafa Val bajaría del escenario para correr hasta el final de los asientos y cerrar la canción subido a una de las sillas. El regreso al escenario no tuvo tampoco demasiada concesión ni prolegómenos. A degüello entró ‘Será’, ‘Fóllame’ y ‘Lo Que Te Mereces’, para cerrar, en una escalada que parecía no tener fin, con la colorista ‘Bien Por Ti’ y la final ‘Amar El Conflicto’.

Con este derroche de fuerza, sudor y distorsión, no es extraño que el ‘outro’ de salida de Viva Suecia para esta gira fuera el “me sube la bilirrubina” de Juan Luis Guerra.