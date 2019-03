La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha reivindicado en Bayárcal la apuesta socialista en forma de “inversión, que no gasto”, en sanidad, educación, dependencia y, en general, “en cohesión social y territorial” en el entorno rural de Andalucía como mejor herramienta para esquivar la despoblación y evitar que “el fantasma que recorre demasiados lugares de España salte Despeñaperros”.

Así lo destacó Susana Díaz en en pleno corazón de la Alpujarra almeriense y junto al secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, el ministro de Cultura y Deporte y número uno de la candidatura socialista al Congreso por esta provincia, José Guirao, y el alcalde del municipio y candidato a la reelección, Jacinto Navarro. La líder socialista andaluza insistió en que en la actualidad los pueblos de Andalucía cuentan “con lo indispensable para que la gente se quiera quedar”, desde escuelas y centros sanitarios rurales hasta recursos de apoyo a la dependencia, la mejor calidad del aire, compromiso contra el cambio climático con una ley andaluza pionera y una red de banda ancha en toda la comunidad mayor a la de Alemania.

"En el PSOE tenemos a las y los mejores candidatos, los mejores equipos y 140 años de historia, una cadena viva que va uniendo generaciones en la lucha por la igualdad y la justicia, y los mejores programas políticos para desarrollar entorno de oportunidades” para la gente “en un momento importante”, ha dicho Susana Díaz

Con el objetivo de reafirmar estas políticas, Susana Díaz señaló que, para las citas con las urnas del 28 de abril y el 26 de mayo, en el PSOE “tenemos a las y los mejores candidatos, los mejores equipos y 140 años de historia, una cadena viva que va uniendo generaciones en la lucha por la igualdad y la justicia, y los mejores programas políticos para desarrollar entorno de oportunidades” para la gente “en un momento importante”. En este sentido, advirtió de que “hemos visto lo que hace la derecha en Andalucía y, si nosotros nos relajamos, ellos no y van a unirse si suman”.

Susana Díaz "Las derechas han ido por nosotros en el Parlamento, porque somos quienes les mantienen a raya, denunciando sus incumplimientos, y no les vamos a permitir que acaben con todo lo conseguido en 40 años"

La ex presidenta de la Junta de Andalucía recalcó que las derechas en el Gobierno de Andalucía dicen “que su enemigo es el PSOE” y “han ido por nosotros en el Parlamento, porque somos quienes les mantienen a raya, denunciando sus incumplimientos, y no les vamos a permitir que acaben con todo lo conseguido en 40 años, no estamos dispuestos a que nos lleven a una Andalucía que ellos viven en blanco y negro”.

Díaz instó a una gran movilización para poner “dique” en las urnas “a esta derecha, que ha venido con su rostro más duro en 40 años y primero fue a por las mujeres, los inmigrantes, las personas con otras capacidades, después a por los mayores y al final no quedará nadie, porque quieren acabar con los derechos y el Estado de Bienestar que hemos construido juntos y juntas. Por eso hay que pararlos”.