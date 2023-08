Talento almeriense se forja en las universidades norteamericanas

Son jóvenes, almerienses y tienen un considerable talento en los estudios y el deporte. Cada año, un grupo de brillantes estudiantes de los institutos punteros de la provincia se atreven a cruzar el charco para forjarse en universidades norteamericanas con una beca de excelencia que le permita reducir al mínimo los costes de su formación a más de 8.000 kilómetros de su hogar. La empresa Talento y Deporte, con ADN almeriense, hace posible esta aventura al poner en contacto a los estudiantes con los centros más prestigiosos y realizar la gestión e las becas académicas y deportivas a modo de fichaje. Los jóvenes darán el salto a un sistema educativo flexible, con un dominio absoluto de los idiomas y vivirán los próximos años en un entorno multicultural de ensueño, el del sueño americano.

De hecho, es muy probable que encuentren oportunidades laborales al otro lado del Atlántico como ha ocurrido con la roquetera Sandra Rodríguez Burgos que se ha graduado recientemente en Business Administration and Management gracias a una beca deportiva como jugadora de golf (desde los seis años) y trabajando en la cafetería universitaria durante dos años. También es un virtuosa del piano y se marchó a Estados Unidos con un expediente brillante en el colegio Portocarrero de Aguadulce.

Las becas gestionadas por Talento y Deporte cubren del 50 al 100% de los gastos iniciales

En el próximo curso serán cuatro los jóvenes que cursen sus estudios en universidades americanas. Ana Montoya Marín, de Roquetas, ha conseguido finalizar Bachillerato con todas las asignaturas con la calificación de matrícula de honor y una nota media de 9,9 en el colegio Altaduna-Saladares. En Estados Unidos cursará el doble grado de Criminología y Psicología. También lo hará Alana Amat Cruz, otra joven roquetera, que ha terminado Bachillerato en el colegio internacional SEK Ciudad del Campo de Madrid. Amante de los viajes y deseosa por conocer la cultura americana, cursará el grado de Business Administration and Management.

Ángel González Colomina, de Almería, ha terminado sus estudios en el IES Maestro Padilla de la capital con una nota media de 9,3. Es el primer alumno becado por el Grupo Hoteles Playa, una iniciativa empresarial que consolida a esta empresa hotelera como referente en el respaldo económico a sus empleados para que sus hijos puedan cursar estudios en los Estados Unidos. Ángel González estudiará el doble grado de Business Administration and Management y Marketing. Y el último de los cuatro jóvenes que se marchan a universidades norteamericanas, en su caso almeriense de adopción, es Pablo Pérez Villar. En los últimos años ha vivido en Doha (Qatar), pero no hay verano que no vuelva de vacaciones a Almerimar. Es un joven tenista con mucha proyección que cursó sus estudios en el colegio internacional SEK de Doha y dará el salto a la Universidad de Missouri gracias a una beca deportiva por la que defenderá el escudo de los Viking al tiempo que cursa el doble grado de Exercise Science y Sport Management.

En su camino a Estados Unidos han tenido la suerte de cruzarse con la empresa Deporte y Talento, una aventura que se forjó hace quince años por otro joven almeriense que decidió crecer al otro lado del Atlántico. Miguel Jiménez Sánchez fue becado en fútbol y logró estar entre los once mejores de la liga universitaria al tiempo que cursó dos carreras. Ahora se dedica a captar a los estudiantes de medio mundo con potencial tanto en lo deportivo como en lo académico. Comenzó con sólo 21 años cuando estaba en tercer curso. Desde entonces han sido más de 500 de España y Latinoamérica y de la provincia en los últimos años supera la treintena. No importa que se almuerce a la una y se cene a las cinco de la tarde. Ni la distancia con la familia y los amigos. Los que han vivido la experiencia de estudiar en Estados Unidos saben lo importante que ha sido para su preparación y trayectoria profesional.

Las becas gestionadas cubren del 50 al 100% de los gastos y los importes iniciales -de entre los 30.000 y 150.000 dólares curso- pueden incrementarse en base al rendimiento académico y deportivo, de hecho es habitual. Miguel Jiménez se marchó con una beca parcial del 60% y al segundo año le subió al 80%, después de ser elegido mejor jugador de fútbol de su universidad. Cuando entró en el once estadounidense de los futbolistas universitarios alcanzó la totalidad del importe de la matrícula y gastos de alojamiento. Las becas deportivas para alumnas suelen ser, de media, más elevadas que la de los varones, según argumenta el fundador de Talento y Deporte.

La labor de captación que realiza Talento y Deporte no se ciñe sólo al trabajo para convencer a los padres y elegir centro. Hay más de 3.000 universidades estadounidenses con este tipo de becas y no se trabaja con una lista cerrada o concertada. “Buscamos la mejor universidad y beca para los estudiantes y para eso hay que conocer sus preferencias, aptitudes y personalidad, centros en los que sabemos que va a ser bien acogido y va a tener el mejor rendimiento acorde con sus expectativas”. Y casi todos lo consiguen.

Tan sólo un joven almeriense hizo las maletas y se volvió a casa a los pocos días de marcharse sin posibilidad de retomar los estudios. “Lo más cómodo es seguir en su zona de confort, con su familia y amigos, pero es una oportunidad que les marcará el resto de su vida, tanto por la formación como por la experiencia personal”, dice Miguel Jiménez, padre del emprendedor y director comercial. Mantienen una estrecha relación con los jóvenes que no termina con el proceso de admisión y atienden cualquier problema que pueda surgir en su estancia al otro lado del Atlántico.

En la provincia también han impartido charlas en colegios e institutos como el SEK Alborán de El Ejido, el Portocarrero de Aguadulce o La Salle en la capital, los que suelen ser más proclives a internacionalizar el futuro de sus mejores alumnos. “Cuando un alumno decide estudiar fuera crea un precedente para futuras generaciones”, argumenta. Su actividad con los jóvenes talentos ha despertado el interés de empresas y fundaciones almerienses dispuestas a colaborar con las becas deportivas y académicas a modo de mecenazgo.