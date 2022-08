Temor en Almería a la gota fría por las altas temperaturas del agua

No hay registros de una temperatura elevada tan alta en el Mar Mediterráneo. Las boyas medidoras repartidas por Puertos del Estado a lo largo de la costa española también han alcanzado cotas nunca vistas; la ubicada en Cabo de Gata registró 27,93º el día 25 de julio a las cinco de la tarde.

Este es uno de los veranos más complicados tanto dentro como fuera del agua. Pero es no solo tiene consecuencias inmediatas en forma de dificultades cotidianas para sobrellevarlo, también puede suponer episodios de gota fría, y todo lo que eso conlleva, en las semanas o meses posteriores al verano.

Este fenómeno se produce normalmente en la época otoñal y la zona de la península con más probabilidades de sufrir sus efectos es la mediterránea, ya que es ahí donde se produce el choque de aire polar que avanza sobre Europa Occidental con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo.

Almería es una buena conocedora de los daños que las DANAs vienen produciendo en la provincia durante los últimos años. Han sido duros en el campo, el principal motor económico de la provincia, pero también han provocado importantes desperfectos en municipios, así como en sus cauces o ramblas.

Se trata de pérdidas económicas millonarias de las que cuesta reponerse y para las que se necesita la ayuda del estado, pues es imposible afrontarlas con los presupuestos municipales.

Trabajos de las autoridades

De ahí que administraciones como la Junta de Andalucía ya haya comenzado a trabajar para minimizar los riesgos de una gota fría que este año podría ser más virulenta que las anteriores debido a las altas temperaturas, sin precedentes, que ha registrado el agua del Mar Mediterráneo. Pues este es uno de los condicionantes que influyen en datas con lluvias torrenciales más dañinas.

Concretamente, la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, aseguró que en la Junta de Andalucía preocupan “especialmente” las gotas frías o DANA que se pueden registrar en septiembre y en octubre porque el “nivel del mar ha subido” y “hay una calidez especial en el mar Mediterráneo”.

Esas lluvias, para Crespo, “son preocupantes en provincias como Almería”. Manifiesta que es obligatorio “pensar en cómo están nuestros cauces”, asegur que ya ha puesto “al equipo de agua a trabajar de nuevo”.

La opinión de los expertos

¿Y qué piensan los expertos sobre esta preocupación? Entienden, sobre todo, que se pongan los medios necesarios para evitar las consecuencias de las DANAs, aunque insisten en que para que se produzcan las gotas frías se requieren varios condicionantes. “Como se suele decir, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Es evidente que ese calentamiento de las aguas superficiales del Mediterráneo está siendo extraordinario este verano, pero eso no garantiza que vayan a producirse episodios de lluvias torrenciales también extraordinarios a finales del verano y el otoño. Para ello hacen falta más ingredientes, que vendrán o no de la mano de la atmósfera”, explica a Diario de Almería José Manuel Viñas Rubio, meteorólogo de Meteored.

Viñas Rubio argumenta que “ el riesgo no es mayor porque ahora el agua del mar esté varios grados por encima de la media. Dicho esto hay que añadir que si se dan las situaciones meteorológicas propicias para que se produzcan lluvias torrenciales, entonces esas aguas más calientes sí que aportarán más vapor de agua al aire situado sobre ellas y dicha circunstancia contribuiría a intensificar las potenciales lluvias, con más agua precipitable y las previsibles consecuencias catastróficas que ello conllevaría”.

De la misma forma, el meteorólogo aclara que no deberíamos ceñirnos a una fecha determinada para esperar la gota fría: “Lo normal es que al final del verano y durante la primera mitad del otoño las aguas superficiales del Mediterráneo Occidental alcancen su mayor temperatura (algo que este año se ha adelantado al ecuador del verano). También en esa época del año habitualmente se producen entradas de aire frío y se descuelgan danas, lo que, históricamente, ha dado lugar a una larga lista de episodios de lluvias torrenciales, algunos de consecuencias devastadoras. Hoy en día, estas situaciones ya no están tan ceñidas a los meses de septiembre y octubre, ya que las situaciones propicias son más frecuentes en otras épocas del año”.

De lo que si no hay duda es de que las temperaturas que ha alcanzado el Mediterráneo durante este verano son singulares: “Por los datos climatológicos que tenemos de la SST (temperatura del agua superficial del mar) en el Mediterráneo Occidental, no hay precedentes de otro año con SST tan altas en verano. Se han batido récords absolutos en algunas boyas de Puertos del Estado donde se mide la SST y estos próximos días se batirán algunos más. En el puerto de Valencia se están rozando ya los 30 ºC. En algunas zonas costeras de Baleares la SST se acerca a los 32 ºC. Algo nunca visto desde que hay registros”, detalla José Manuel Viñas.

Ahora la pregunta es, ¿será cada verano más caluroso? José Manuel Viñas tiene una respuesta clara: “La tendencia es muy clara, a pesar de lo cual hay una variabilidad, por lo que cada año que pase no será necesariamente más caluroso que el anterior. Es difícil, no imposible, que el próximo verano (2023) las aguas del Mediterráneo Occidental alcancen unas SST tan altas como este, o que se vuelvan a encadenar olas de calor extremo como hemos tenido este, pero volviendo a la tendencia, seguramente no pasarán muchos años hasta que veamos algo similar o de magnitud incluso superior. El calentamiento global está acelerándose y adquiriendo una magnitud (con estos episodios) que supera lo que planteaban las proyecciones climáticas, lo que obliga continuamente a recalcularlas”.