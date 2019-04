Teodoro García: "Con el PP, Almería va a contar en la mesa donde se toman las decisiones"

Teodoro García Egea (Cieza, 1985) es un asiduo a la provincia. De hecho, admite que se siente almeriense. Hace unos días visitó Albox y Huércal-Overa, donde hizo un pequeño receso para atender a Diario de Almería. Tras un duro día de campaña, Teo (como le llaman los que tienen confianza con él) necesita acompañar la charla de un café y una botella de agua. García Egea llegó al Congreso con 27 años y ahora, con solo 33, es la mano derecha de Pablo Casado.

–Estamos en plena campaña. Históricamente, el PP siempre obtiene muy buenos resultados en Almería. ¿Qué expectativas tienen para estas elecciones?– El Partido Popular es el reflejo de las necesidades de los almerienses. Si analizamos programa por programa, las prioridades de Almería solo están recogidas en el del PP. Por ejemplo, la necesidad de trasvases, que está recogido en nuestro programa y no en ningún otro. De hecho, el PSOE no hace ni mención a los regadíos, algo bastante sorprendente. Almería tiene una oportunidad histórica para que la voz de la provincia se escuche en Madrid. Llevamos mucho tiempo, tanto Almería como Murcia, olvidados del Gobierno central, y con Pablo Casado tenemos la gran oportunidad de tener el peso que siempre ha necesitado a nivel nacional. Tanto el cabeza de lista (Javier A. García), como el presidente del PP en Almería y muchos alcaldes tienen relación directa con Casado y conmigo, algo que no ocurre con el resto de líderes en la provincia.

– El último sondeo del CIS prevé que el PSOE tendría 3 escaños y el PP uno y otro en el aire en disputa. ¿Qué valoración hace de este sondeo?– Creo que el CIS es más falso que la tesis de Pedro Sánchez. Es algo que todo el mundo puede apreciar. Si no, que le pregunten a Susana Díaz por las encuestas del CIS. Fue la primera víctima de Tezanos y Pedro Sánchez va a ser la segunda. Además, siempre pasa lo mismo: el PSOE gana en las encuestas en Almería y luego en las urnas suele ganar el PP, porque la gente conoce a las personas que están detrás de las siglas. Los candidatos que han puesto algunos partidos vienen de visita. Bueno, hay algunos que vienen menos que los turistas, como el ministro de Cultura. Creo que el que ha hecho el CIS conoce poco Almería y por eso pone esos resultados.

¿Les preocupa que VOX les pueda ganar terreno en Almería, donde ya se vio en las elecciones andaluzas que obtiene sus mejores resultados?- Estas elecciones son el primer tiempo de las municipales. A la gente de Almería le preguntaría: ¿Quién quieren que reciba a su alcalde, al presidente provincial o a Juanma Moreno en la Moncloa? Si dividimos el voto vamos a conseguir cuatro años más de Pedro Sánchez. Todas las encuestas dicen que solo hay dos opciones: Pablo Casado y Sánchez. El PSOE está jugando a que dividamos el voto, para que el centro derecha (quienes creemos en España, en la libertad, en repartir el agua de todos los españoles, en los impuestos bajos…) dividamos el voto para que la izquierda radical esté aglutinada en torno a él. Quiere diluir la fuerza de quienes queremos una España unida. Por eso, lo fundamental es unir el voto para permanecer fuertes frente a Pedro Sánchez. No hablo de voto útil, sino de voto unido y por España.

- PSOE y Unidas Podemos hablan de las tres derechas (ustedes, Ciudadanos y VOX). ¿Cómo le explicaría a los votantes qué es lo que diferencia al PP de los otros partidos de derecha?- El resto de partidos son incógnitas. De hecho, Ciudadanos dijo que no iba a apoyar a Pedro Sánchez pero el diputado de Cs en Almería, a quien no se le conocen muchas obras por la provincia, se levantó y dijo sí a Pedro Sánchez hace cuatro años. Eso me hace pensar que ahora también podría verse en la tesitura de blanquear y apoyar a Sánchez. De hecho lo han hecho también en algunos pueblos de la provincia. Nosotros somos la referencia del centro-derecha en Almería y en Andalucía. Tienen que pensar en la nueva etapa que hemos comenzado en el PP. Somos un partido renovado y hemos conseguido darle la vuelta a la organización, hacer una revolución tranquila y apoyarnos en referentes históricos de nuestro partido y en gente que sabe gestionar sus municipios. Nosotros cumplimos nuestras promesas.

- Defina con una sola palabra, si puede, a los siguientes políticos. ¿Pedro Sánchez? - Cobarde.

- Pablo Iglesias.- Hipócrita.

- Albert Rivera.- Incógnita.

Santiago Abascal...- (Se lo piensa casi medio minuto). Por definir.

- Quim Torra.- Iluso.

- Y ahora, a Pablo Casado.

- Presidente del Gobierno.

¿Por qué debe ser Casado el presidente del Gobierno?- Sobre todo pensando en Almería. No se trata de partidos, sino de que el presidente Casado conoce Almería, no necesita poner el Google Maps para venir, como otros. Es la primera vez en la historia en la que Almería puede tener peso específico. Además, el principal partido de España tiene un secretario general que se siente de Almería y solo por eso necesitamos que pare esta tendencia en la que el PSOE para las obras y el PP tiene que reactivarlas, como el hospital de Roquetas de Mar, por ejemplo.

Hablemos de medidas concretas para Almería. Si ustedes gobiernan, ¿cuál es su programación para la llegada del AVE? ¿Se dotaría de presupuesto todos los tramos ya licitados? - Si Pablo Casado es presidente del Gobierno, al día siguiente vamos a reactivar la llegada del AVE a Almería. Lo que no puede ser es que una decisión unilateral haya parado la llegada del AVE a Almería como consecuencia de una cesión en el tramo Murcia-Almería que ha sido lo que ha dado al traste con la continuidad de las obras. No puede ser que el que decida si el AVE viene o no a Almería sea Torra, Puigdemont y Otegi. Si los almerienses quieren que las decisiones sobre el futuro de Almería las tome Otegi, que voten al PSOE o a los otros partidos. Si quieren que las tome Gabriel Amat, Javier A. García o Domingo Fernández —alcalde de Huércal-Overa, presente en la entrevista—, que voten al PP.

Otra de las grandes demandas de la provincia. El agua. ¿Cómo prevé su Gobierno asegurar la subsistencia del sector agrícola?- Para nosotros el sector agroalimentario es fundamental y lo hemos demostrado en nuestro programa electoral. Queremos darle mayor protagonismo a las comunidades de regantes, objetivizar las reglas de los trasvases e impulsar un Pacto Nacional del Agua que acabe de una vez por todas con la incertidumbre de nuestros agricultores a la hora de regar. No somos ambiguos: incluimos la palabra trasvase porque creemos que es importante dotar de reglas objetivas a estas infraestructuras. La decisión de enviar agua a un territorio no debe ser de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera, porque lo que podemos esperar es ni una gota. Debe tomarse por criterios objetivos. Además, las cesiones de derechos de agua deben ser mucho más ágiles. Nuestro Sistema Nacional del Agua quiere que se reparta desde la solidaridad y el consenso, es decir, resolver el problema con más libertad.

El Gobierno del PSOE habla de conectar las desaladoras.- Como siempre, las ideas del PSOE parecen muy bonitas, pero como el propio socialismo lo único que hacen es empobrecer a la gente. Vemos la desaladora del Almanzora la buena idea que fue y cómo acabó inundada, inutilizada y costando un pastón a los almerienses y los españoles. Además, de la red de desaladoras que construyó el PSOE, algunas no tienen conexión eléctrica, como la de Torrevieja, y la de Águilas ni siquiera tiene conexiones para llevar el agua al campo. Antes de conectar las desaladoras yo les pediría dos cosas: que las desaladoras primero lleguen al campo para regar y segundo, que la Ley de Sequía que dice que los agricultores paguen 0,30 euros por el agua, se cumpla. Que se enteren de una vez que solo con agua desalada no se puede regar.

Habla de la desaladora de Villaricos, que lleva inutilizada desde el año 2012 por una riada. ¿Van a invertir en su reparación? - Los socialistas nos suelen dejar obras inacabadas o inversiones inútiles. Esa desaladora ha costado mucho dinero y hay que ponerla en marcha, pero no para sustituir ningún trasvase. El campo almeriense necesita recursos de todo tipo: del subsuelo, desalación y de otras cuencas, como el trasvase Tajo-Segura, que fue un hito entre todas las partes afectadas para que hubiese unas reglas objetivas de cuando trasvasar y cuando no.

El nuevo Partido Popular de Pablo Casado apuesta por la juventud y ha renovado considerablemente sus listas. En Almería apuestan por Javier A. García. ¿Qué papel puede jugar en la próxima legislatura?– Necesitamos en el Congreso personas que vengan de hacer política en la calle, cercana. Yo he sido concejal en mi pueblo, al igual que Javier Aureliano, y sé lo que es trabajar por los vecinos calle a calle, 24 horas. El Congreso de los Diputados no se puede hacer solo con personas que vienen de la política nacional. La universidad de la política es el municipio. Por eso, una persona que conoce perfectamente las necesidades de la provincia puede representar a su gente en Madrid y aumentar el peso específico de la provincia. A veces se cree que Almería no está bien representada porque se envían pocos diputados, pero yo creo que no se trata de cuántos, sino de quiénes. Enviando a Javier A. García, Almería va a ganar peso específico dentro del PP y dentro de las decisiones del futuro Gobierno. Lo importante no es gritar más, sino poner los temas que importan sobre la mesa donde se toman las decisiones.

Le pregunto de otra manera. Si Pablo Casado es presidente del Gobierno, ¿habrá un ministro almeriense?– Si Pablo Casado es presidente, Almería va a contar con importantes miembros dentro de su Gobierno. Vamos a contar con la provincia en el futuro Gobierno y su voz se va a escuchar en donde se toman las decisiones.

De la lista al Congreso se ha caído Rafael Hernando. ¿Es un castigo enviarlo al Senado?– El Senado va a tener un papel importante en esta legislatura. La cámara territorial ha sido, por primera vez en la historia, la que aplicó el 155 para restablecer el orden en una parte de España y en esta legislatura va a tener un papel fundamental como cámara de segunda lectura. Hasta ahora había mayorías absolutas, pero cuando hay que llegar a consensos el Senado tiene un papel fundamental, por lo que hay que reforzarlo con personas de alta experiencia política, como Rafael Hernando.

Precisamente sobre el 155. ¿Cómo atajarían el problema existente en Cataluña? ¿Lo volverían a activar de forma inmediata? – Lo que queremos en Cataluña es restablecer el orden constitucional. No puede ser que haya un presidente que piense más en cuando van los CDR a cortar la carretera que en el Polo Químico de Tarragona o en el Centro de Supercomputación de Barcelona, por ejemplo. Los catalanes merecen la normalidad que tienen otras partes de España y no estar pensando si hay un señor que va a echar pintura amarilla en la puerta de un local o si van a agredir a un juez, fiscal o policía por llevar la bandera de España. Queremos que la Constitución se aplique, desde el primer artículo hasta el último en Cataluña, una tierra a la que se fueron muchos almerienses para hacerlo un territorio próspero dentro de España. Estamos viendo como Pedro Sánchez no tiene intención de poner orden allí, quizás porque le debe el ser presidente al proceso independentista.

¿Es necesario modificar o actualizar la Constitución? Tanto por el problema como para dar respuesta a otras necesidades actuales.– En este momento no podemos abrir este melón, sobre todo cuando hay desafíos tan importantes encima de la mesa de aquellos que quieren romper las igualdades de los españoles ante la ley. Creo que deberíamos de reforzar institucionalmente al Estado para defenderse de aquellos que quieren cuestionar el consenso constitucional 40 años después.

Almería ha sido y es un lugar receptor de inmigración. ¿Cuál es la política de inmigración que propone el Partido Popular?– Una inmigración legal, ordenada, orientada al mercado de trabajo y respetuosa con nuestras costumbres. Es lo que hay que hacer con los inmigrantes que llegan a España y que quieren contribuir a que nuestro país siga creciendo y hacer un proyecto de vida respetando nuestras costumbres y legalidad. Quien no respete la ley, costumbres y no entienda que la inmigración debe estar orientada al trabajo, creo que no tiene sitio en España.

Hace algo más de un año Almería y toda España quedaron conmocionados por el asesinato de Gabriel Cruz. Eso reabrió el debate de la prisión permanente revisable. ¿Quieren ampliar los supuestos para su aplicación?– Queremos hacer de la seguridad una de las banderas más importantes de esta legislatura. La gente tiene que sentirse segura en su casa para tener libertad. Hemos sido los únicos que hemos impulsado la prisión permanente revisable, ya que sin nosotros no existiría. Sin el PP, hoy no se estaría aplicando a asesinos confesos. Por eso hemos propuesto ampliar los supuestos al caso de ocultación del cadáver y otros. También impulsamos una ley anti-okupación, para que la gente no tenga que volver a su casa y ver que le han cambiado la cerradura y no pueda acceder al fruto de su trabajo de toda la vida, que es la casa. Con nuestra ley, en 24 horas una persona que ha okupado una vivienda será expulsada.