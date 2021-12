Torrecárdenas duplica las fecundaciones in vitro

Khouri ha señalado que lo habitual es recurrir a este tipo de técnicas cuando no se ha logrado el embarazo en más de un año. “El 60% lo consiguen a los seis meses de intentarlo, el 80% al año, y hay un 20% que no lo consigue y recurre a la reproducción asistida. Las causas son en un 40% de factor masculino, y en un 40% de factor femenino, quedando en el 20% restante ambas causas o ninguna.

La mejor edad biológica para ser madre son los 25 años

La edad de la maternidad se ha ido retrasando en los últimos años debido a una variedad de razones, entre ellos la falta de estabilidad laboral y económica. Según datos del 2013 del INE (Instituto Nacional de Estadística), la edad media de las madres primerizas en España es de 32,2 años y un 30% de las mujeres tiene su primer hijo con más de 35 años. Sin embargo, los expertos consideran que no es la edad más idónea desde un punto de vista fisiológico. La mejor edad para ser madre (en términos biológicos) son los 25 años. Las condiciones físicas no son las mismas a los 20 que a los 40 años, está claro. A los 25 años, o extendiendo el margen, entre los 20 y los 30 años se dan en la mujer las condiciones más favorables para concebir, engendrar y parir un hijo. Los óvulos, al igual que el resto de células del cuerpo, también envejecen, haciendo que las probabilidades de quedarse embarazada vayan disminuyendo con la edad. Una mujer de unos 20 años que esté tratando de quedarse embarazada en sus días fértiles tiene un 25% de probabilidades de conseguirlo, a partir de los 30 años tiene un 15%, a partir de los 35 descienden las posibilidades a un 8%, mientras que a partir de los 38 años, sólo hay un 3% de chance. Aparte de la dificultad para concebir, los años también pesan en el embarazo. Después de los 35 años, hay mayores riesgos en el embarazo y el parto. Aumentan las probabilidades de complicaciones durante la gestación, de riesgo de aborto y de anomalías cromosómicas en el bebé. A partir de los 40 años, la gestación genera una sobrecarga mayor en órganos como el páncreas, el hígado, etc., aumentando la posibilidad de sufrir enfermedades que afectan en el embarazo como la diabetes gestacional, la hipertensión, etc. La mejor edad biológica son 25 años.