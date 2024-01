Torrente de críticas por las goteras en los pabellones municipales de Almería

“La suspensión de partidos de la Liga Municipal de Baloncesto el pasado viernes por el mal estado de los pabellones municipales Jairo Ruiz y Rafael Florido pone de manifiesto, una vez más, que la desidia del PP tras más de 20 años al frente del Ayuntamiento de Almería y sus políticas de dar los servicios públicos a empresas que no cumplen y a las que tampoco controla tiene consecuencias para la imagen de nuestra ciudad y, sobre todo, para los usuarios de los centros deportivos públicos”.

Así de tajante se ha mostrado la concejala del PSOE en el Ayuntamiento, Fátima Herrera, quien ha denunciado “la imagen lamentable de las pistas de nuestros pabellones municipales con cubos de basura o de fregar intentando controlar las goteras porque se registraron unas lluvias un poco más intensas de lo normal, sin llegar a ser un diluvio ni mucho menos”.

En el caso del Rafael Florido, la concejala socialista ha denunciado asimismo “la tremenda irresponsabilidad del equipo de Gobierno del PP por no revisar rigurosamente unas instalaciones donde se van a celebrar una serie de partidos de baloncesto con niños pequeños y mucho público como asistente”.

Los partidos tuvieron que suspenderse, ante el riesgo de caída del techo del Rafael Florido, y en los que se disputaron en el Jairo Ruiz se produjeron resbalones entre los jugadores. “Un auténtico despropósito”, en palabras de Fátima Herrera, quien ha hecho constar que “ya se tuvieron que suspender también partidos del Campeonato de España de Balonmano Playa porque había clavos en las playas”.

“Produce vergüenza ver las imágenes de las pistas llenas de charcos, en una ciudad como Almería capital de provincia”, ha expresado indignada la concejal del Grupo Socialista, quien ha anunciado que “hemos pedido por escrito información de por qué se está retrasando tanto la rescisión de la concesión a la empresa que gestiona esos pabellones”.

Fátima Herrera ha insistido en que “todas estas situaciones lamentables se producen por la política del PP de dejar en manos privadas servicios públicos”. “Dicen que lo hacen para mejora la gestión, pero la realidad es esta, empresas que no funcionan, que no se controlan y a las que luego no se les puede rescindir el contrato con facilidad”, ha criticado.

“La externalización de los servicios públicos que pregona el PP tiene consecuencias: instalaciones deportivas precarias, usuarios indignados y competiciones deportivas de riesgo para los niños y niñas de nuestra ciudad”, ha remarcado.