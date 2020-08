Trajes y recuerdos de ferias pasadas

“Mi vestido de gitana blanco estampado con lunares azules, mi flor en la cabeza, mis rabillos del ojo pintados y un lunar en la mejilla. Luego un paseo en los cacharricos, y un bocadillo en el Molino de los Díaz”, así recuerda Paqui Rodríguez, diseñadora de Portona, su primera Feria. Desde entonces, la acompañan los lunares y los volantes, y tanto es así, que ahora, esa pequeña niña tiene su propia firma de ropa.

A la diseñadora le gusta definir Portona como una “fusión entre la moda flamenca y el Prêt-à-porter”. Este último término de origen francés fue acuñado en la década de los 50’ por el diseñador Pierre Cardin, con el objetivo de democratizar la moda y de crear prendas asequibles para todos los públicos, es decir, lo que viene a ser el estilo del día a día. De hecho, ella misma confiesa que lleva un tiempo trabajando en la creación de una serie de estampados, que se plasmarán en diferentes artículos como vestidos casual, libretas, mochilas e incluso fundas para el móvil o la tablet. Pues “la moda flamenca es un sentimiento que se traslada a la vida cotidiana”, declara la diseñadora. Además, asegura que estos bocetos tienen un gran valor sentimental para ella, y que forman parte de proyectos importantes en su carrera profesional. Aun así, todavía le invade la incertidumbre de lo que vendrá, ya que no sabe ni cuándo ni cómo se volverá a la “normalidad”.

Y un hecho más que evidente, es que la suspensión de las ferias y los eventos “ha supuesto un frenazo importante para la marca, y para el gremio en general”. Eso sí, “afortunadamente, la moda flamenca es algo más que un traje bonito para la feria”. La diseñadora ha decidido hacer un paréntesis esta temporada, para volver con las pilas cargadas y nuevas ideas. Sin embargo, ese ‘paréntesis’ no se traduce en una desconexión total, pues según asevera la modista, ahora están trabajando en la creación de una página web, “ya que después de la pandemia han cambiado mucho las formas de consumo y queremos adaptarnos a las necesidades de los clientes”. E incluso confiesa, que una vez la web esté en marcha, no descarta la posibilidad de ofrecer desfiles virtuales. Una práctica, que dadas las circunstancias, ya acogieron firmas como Chanel y Giorgio Armani.

Por estas fechas, y si la Feria de Almería no se hubiese suspendido, habría unos 20 o 25 trajes de flamenca diseñados por Portona, paseándose entre las casetas y las atracciones del recinto. Prendas muy exclusivas, según explica Paqui Rodríguez, pues cada año, abren la agenda de pedidos en octubre, y cuando llegan a ese máximo de encargos, la cierran. “Los trabajos a medida son muy especiales porque buscamos plasmar la esencia del cliente”, manifiesta la modista. Portona refleja la personalidad de sus compradores, teniendo en cuenta los gustos, las ideas, la fisionomía, el color de ojos e incluso el tono de piel de estos. De ahí, esa exclusividad.

Y ya el agosto pasado, la firma presentó una colección inspirada en tradiciones almerienses, idea a la que pretendía darle más protagonismo este año, y añadirle alguna que otra sorpresa, que aún no ha desvelado. Así que tendremos que esperar al próximo año para volver a ver los diseños de la firma lucirse por el Real. Lo que sí es cierto, es que confiamos que de cara a la siguiente feria, los complementos sean los pendientes y las peinetas, y no las mascarillas. Aunque en caso de que no sea así, Portona también se ha atrevido con el diseño de estas. Según cuenta Paqui Rodríguez, durante el confinamiento fabricó mascarillas de forma altruista, después de subsanarse la falta de estas “me mostré reacia a comercializarlas”, pero finalmente, “he tenido que ceder a la demanda de mis clientes”. Ahora, cuenta con una edición limitada de mascarillas, producidas con tejido homologado y con un estilo de lo más flamenco. Asimismo, Paqui Rodríguez declara que Portona no es su única marca, pues tiene otra con un sello de lo más almeriense, HOY MIGAS, más enfocada al diseño gráfico, y perfecta para regalos originales y personalizados. Sobre los recuerdos de las últimas ferias, la diseñadora confiesa que debido al trabajo sale poco, pero aun así, guarda en su memoria “los ratos con los amigos en la feria del mediodía, un paseo por el Real con sus niñas, y mis clientes guapísimas luciendo sus Portona”. Este año, nos hemos dejado miles de cosas sin vivir, entre ellas la Feria. Así que hasta el próximo agosto solo nos quedan los recuerdos de antaño.