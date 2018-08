La UAL habilita salas de estudio y un horario especial para universitarios

Llega septiembre y con ello la llega de las temidas recuperaciones de las asignaturas pendientes para los alumnos. Los largos veranos de estudio continúan en la provincia de Almería. Cientos de estudiantes universitarios se preparan para hacer frente, nuevamente, a un examen, o quizás un par más, que quedaron atrás en el ciclo de la suma de todos los aprobados que lograron superar en el anterior curso.

La Universidad de Almería, como cada año, informó que estaba a disposición de la Comunidad Universitaria un horario especial en el Campus: la Sala de Lectura Biblioteca 24 horas, situada en la planta baja del Edificio de Humanidades, abierta todos los días ininterrumpidamente, y las Salas de Estudio C.A.E, abierta todos los días, en horario de 8:00 a 22:00 horas.

"Los días 1, 2, 8 y 9 de septiembre la biblioteca estará abierta de 08:30 a 21:00 horas. Quince días antes de los exámenes habilitamos la biblioteca para los estudiantes. Se acercan los periodos de exámenes y ahora mismo el centro de estudio está en pleno rendimiento. Es imposible ver un sitio vacío durante estos días", detalla Mila Cascajares, jefa del área de servicios de la UAL. Cascajares afirma que "la sala 24 horas está muy demandada por los estudiantes y normalmente hay que hacer algo de cola para coger sitio".

Por otro lado, la jefa del área de servicios expone que "en la UAL hay una normativa, se suele respetar y no hay ningún tipo de problemas. Concluye recalcando que "aquí nunca faltan estudiantes" y subraya que "está contenta del uso responsable que hace los cientos de estudiantes que pasan cada periodo estival por el centro de estudio".

Los estudiantes almerienses eligen año tras año la Universidad de Almería como lugar idóneo para el estudio. "Al fin y al cabo es un sitio que está altamente preparado para rendir a nivel académico. Siempre hay silencio, todo el mundo respeta las normas, está perfectamente acondicionado y los servicios que ofrecen son geniales. Este cúmulo de factores hace que muchos nos decantemos por desplazarnos desde nuestros pueblos hasta aquí", relata Cristina García Pallarés, una estudiante de finanzas y contabilidad de la UAL. García viene cada día desde Roquetas de Mar para dedicar entre 4 y 6 horas de estudio a su día.

Horas de constancia, persistencia, perseverancia, positividad y no rendirse son las palabras clave que utilizan los estudiantes universitarios para conseguir el ansiado y muy preparado aprobado. "Yo personalmente he suspendido dos asignaturas por falta de tiempo y organización. Te centras más en otras materias y al final no consigues superarlas todas", expone Francisco Aragón Navarro, un estudiante de marketing. Aragón hace especial hincapié en que "estudiar en verano no es muy agradable puesto que ves en la playa, de fiesta o de viaje a tus amigos y conocidos y tu también quieres. Quizás ese sea el precio que pagar por no aprovechar correctamente los nueve meses de curso. No obstante sé que aprobaré".