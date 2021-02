El sindicato UGT pide la dimisión del consejero de Educación

Desde que comenzó la pandemia, la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía ha venido denunciando la falta de interés y de acciones por parte de la Consejería de Educación. “La gota que colma el vaso ha llegado en estos días de alta incidencia de contagios en centros educativos: La Consejería de Educación no ha sido capaz de dar una palmada en la mesa e imponerse ante el Comité de Expertos de Salud para pedir el cierre de los centros educativos, al menos durante 15 días, como aconsejan las circunstancias y como defendemos desde UGT”.

El sindicato ha señalado que “durante este ominoso período, el Consejero ha tomado medidas que han sido denunciadas, una y otra vez por parte de FeSP UGT Andalucía, y de nuevo, en la Mesa Sectorial, celebrada ayer: Se han suprimido 400 unidades en la Enseñanza Pública; no se han bajado las ratios, impidiendo así el desdoble de grupos; no se ha solicitado, por parte de la Consejería, la vacunación como prioritaria para los docentes, siendo colectivo esencial; no se ha dotado de mascarillas suficientes ni apropiadas al profesorado; no se han regulado las mascarillas que debe llevar el alumnado en clase".

"No se ha luchado por imponer un protocolo más restrictivo en los centros educativos; se ha sobrecargado a los docentes de trabajo durante esta pandemia y, ni siquiera, se ha reconocido públicamente ni retributivamente esta implicación;se ha dejado toda la adecuación y responsabilidad de los centros en manos de los equipos docentes; no se han acondicionado los centros para combatir las bajas temperaturas en aulas".

Ante todos estos "despropósitos", desde FeSP UGT Andalucía "consideramos que el consejero de Educación debería dimitir y dejar paso a alguien que realmente sí sepa de Educación y de gestionar esta Consejería".