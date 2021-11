UGT impugna las oposiciones de 19 plazas de subalternos del Ayuntamiento de Almería

UGT Servicios Públicos Almería después de haber recibido innumerables consultas y quejas de los aspirantes y haber analizado el examen tipo test de la primera prueba del proceso de selección de esta oposición, considera que es una prueba totalmente inadecuada e impropia para el nivel de formación exigido para esta categoría profesional, cuyo requisito de acceso es un certificado de escolaridad.

Para los aspirantes han sido unos meses muy duros de preparación de estas oposiciones, invirtiendo mucho esfuerzo, todo su tiempo y dinero en pagar preparadores para conseguir un objetivo, y el sindicato considera que no puede permanecer impasible ante lo que consideramos un insulto, pues lo que está en juego es el futuro laboral de las personas.

Según información recabada por UGT Servicios Públicos Almería no se ha respetado el anonimato al mantenerse los datos personales identificativos en los exámenes. A esto se une, que el ejercicio contiene numerosos errores en la formulación de las preguntas y respuestas; e incluso hay preguntas que no se ajustan al temario publicado en las Bases. Por todo ello UGT Servicios Públicos Almería entiende que tiene legitimación suficiente en el procedimiento por cuanto representa a los afiliados al sindicato y aspirantes al proceso selectivo que han visto vulnerados sus derechos, por lo que no han tenido otra opción que presentar un recurso impugnando todo el ejercicio, solicitando su anulación y la celebración de una nueva prueba.

La plantilla provisional de respuestas del examen se ha publicado el viernes 19 de noviembre dando un plazo de tres días para que los aspirantes puedan formular alegaciones, por ello, UGT Servicios Públicos Almería se pone a disposición de todos aquellos aspirantes que necesiten asesoramiento sobre este procedimiento, ya que, en palabras de los propios representantes sindicales “consideramos que se está realizando una mala praxis por parte del Ayuntamiento porque si se continúa con el proceso se pueden producir daños irreparables a los opositores, por lo que si es necesario, solicitaremos la medida cautelar al juzgado para que paralice el procedimiento”.

Por último, UGT Servicios Públicos Almería quiere que se atienda por parte del Equipo de Gobierno una de las demandas históricas de este sindicato: que se arbitre un sistema transparente y objetivo de selección de los miembros de los Tribunales de los procesos selectivos, de tal forma que todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Almería tengan la misma igualdad de oportunidades para acceder a estos órganos, y evitar con ello el sectarismo.