Estados Unidos aprueba la Ley de Veteranos Palomares para obtener atención médica y beneficios

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado finalmente la 'Honoring Our PACT Act', también llamada Ley de Veteranos de Palomares por congresista Jahana Hayes, encargada de lanzarla.

Con esta medida se abordará la gama completa de problemas que afectan a los veteranos expuestos a sustancias químicas tóxicas y brindar acceso a beneficios y atención médica a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos (VA). Mientras tanto, en España, el 'caso Palomares' sigue encerrado en un cajón bajo el sello de confidencial sin que exista ningún tipo de proyecto de ayuda a los españoles que participaron en la limpieza.

The Honoring Our PACT Act is a monumental package of legislation that includes my bill, the Palomares Veterans Act, which will remove barriers to care and benefits to toxic exposed veterans. pic.twitter.com/SA9NJcChqm