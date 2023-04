VOX pide facilitar las reservas al mirador del Cable Inglés a las personas mayores sin acceso a internet

El portavoz y candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha solicitado al equipo de Gobierno del Partido Popular “facilitar a las personas mayores el hecho de que puedan reservar un pase para visitar el mirador del Cable Inglés”, recientemente inaugurado.

Actualmente, tal y como ha podido comprobar Rojas, “solo se pueden hacer las reservas por internet”, algo que puede dificultar el hecho de que los mayores puedan visitar este nuevo mirador.

Asimismo, Juan Francisco Rojas ha achacado al equipo de Gobierno el hecho de que “digan que apuestan por la accesibilidad, pero que al mismo tiempo haya un importante número de personas que no pueden visitar el Cable Inglés ya que no saben usar internet o incluso que no tienen acceso al mismo”.

A esto hay que añadir que “los domingos esté cerrado”, algo que Rojas ha denunciado puesto que “no puede ser que una actividad de ocio esté cerrada en pleno fin de semana, cuando más turistas llegan a Almería y cuando los almerienses tienen tiempo libre para poder disfrutar de este tipo de recursos turísticos”.

Por ese mismo motivo, el portavoz y candidato de VOX a la Alcaldía del Ayuntamiento de Almería ha solicitado que “se puedan hacer reservar en la Oficina de Turismo de la capital, así como en las diferentes oficinas periféricas que el Ayuntamiento tiene repartidas por toda la ciudad”. Dando así opciones de visitar este mirado a aquellas personas que no tengan acceso a internet para poder hacer la reserva necesaria.

De esta manera “aquellas personas mayores que vivan en los barrios más lejanos de la capital y cuenten con dificultades para acceder a internet podrán tener acceso a esta nueva actividad turística”. Ampliando así el número de vecinos que puedan disfrutar de esta nueva actividad de ocio en Almería capital.