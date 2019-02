Vecinos de El Zapillo lanzan su propia campaña contra el exceso de ruido en el barrio

“Vive y deja vivir…sin ruidos” . Es el lema de la campaña que han lanzado a la calle vecinos de El Zapillo con la intención de conseguir un convivencia pacífica y exenta de contaminación acústica en su barrio.

La iniciativa parte de la Asociación de Vecinos Bastetania que, explica en un comunicado de prensa, que “busca la complicidad de todos para combatir y reducir los altos niveles acústicos que se produce en el medio ambiente urbano”. Con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Almería, reflejados en los folletos editados, desde Bastetania se señala que “todos tenemos que poner los medios necesarios para combatir los niveles de ruido máxime cuando España es el segundo país del mundo, tras Japón, con mayores índices de ruido ambiental”. Subrayan que mucha gente no se da “cuenta de que causa y genera ruido y casi ha aprendido a convivir con él. Por eso, presentamos una serie de pautas de buenas prácticas para evitar perturbaciones de ruido y mejorar la calidad de vida, logrando una mejor convivencia con los vecinos y personas del entorno”. Y para dejar bien claro las graves incidencias que tiene el ruido para la salud humana, principalmente para el sistema nervioso recopilan dieciocho consejos para una vida sin ruido.

Entre ellos y relacionados con los automóviles y las motos, asegurarse de tener en condiciones adecuadas el silenciador, no acelerar de forma innecesaria ni frenar abruptamente o cerrar las puertas con suavidad. Controlar el volumen de la música y la televisión, poner electrodomésticos como la lavadora en funcionamiento en horario diurno, no agruparse en las puertas de locales de copas o controlar que los niños no hagan excesivo ruido si juegan en el exterior.