Velefique llena sus bellos rincones de mayores y niños en torno a los cuentos

‘Veleficuento’, uno de los grandes eventos culturales que se celebran en Velefique y que apuesta por difundir la pasión por la lectura entre los más pequeños se celebra este fin de semana con un amplio programa de actividades. Recordar que este año la actividad se amplió y se dividió en dos partes, una que tuvo lugar el 4 de junio, y otra que se lleva a cabo en el mes de octubre.

La Plaza de Velefique ha acogido esta mañana la presentación oficial de Veleficuento con la presencia de la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales acompañada del alcalde de Velefique, Rafael García y la concejal de Cultura del municipio, María del Mar Segura. El alcalde de Velefique ha dado la bienvenida tanto a niños como niñas y familiares a esta actividad que se puso en marcha en 2018.

“Empezamos esta iniciativa cuando estaba de diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, luego lo seguimos haciendo con el apoyo de Manuel Guzmán que se ilusionó mucho con esta actividad. Ahora tenemos a Almudena Morales, diputada de Cultura y Cine, y esperemos que para el año que viene nos aumente un poco la cantidad”, dijo el edil. “Velefique es un cuento y aprovechamos el Veleficuento para que todos conozcan nuestro pueblo y nuestros rincones. Estamos tratando de volver a nuestros orígenes a la hora de tener una identidad propia” dijo Rafael García.

La diputada de Cultura y Cine se mostró encantada de estar en Velefique, un municipio que visitaba por primera vez. “Me encanta el pueblo y me encanta la actividad, porque fomentar la lectura para los más pequeños es fundamental. Yo me consideraba una buena lectora cuando tenía tiempo, ha sido llegar y ver los cuentos en esta plaza y comprobar la gran cantidad de niños que hay me ha alegrado mucho. La Diputación siempre va a apoyar esta actividad, porque es algo ilusionante tanto para mayores como para los niños”.

En la plaza ha habido cuatro carpas con la presencia de cuatro autoras almerienses que han mostrado sus libros y han realizado talleres con los niños. Las autoras son Pilar López, Silvia Martín, Loli Martín y Cristina Amils. Se han llevado a cabo las sendas encuentadas en distintos parajes del municipio. Al mediodía ha tenido lugar el concierto de La Chicacharcos y Katiuskas Band. La Tartana Teatro ha puesto en escena la obra ‘Soñando a Pinocho’.

Mañana domingo habrá dos funciones de la obra ‘Cal, esparto y luz’ a cargo de la Asociación de Mujeres de Velefique. Será a las 11 y 12:15 horas en el Teatro de Velefique.

Resaltar que hoy también se han entregado los premios del II Certamen Literario que ha tenido como tema el cambio Climático. El primer premio en la categoría primaria, consistente en un fin de semana en un apartamento rural de Velefique y un libro de lectura juvenil es para Ágata González Gálvez con el trabajo ‘El mejor cambio climático’. El segundo premio de Primaria que consiste en un fin de semana en un apartamento rural de Velefique es para Carmen Bosquet Gallego con el trabajo ‘La batalla musical’.

El primer premio en Secundaria consistente en un fin de semana en un apartamento rural de Velefique y un libro de lectura juvenil es para Julia María Filip con ‘Calor asolador’. El segundo premio de Secundaria que consiste en un fin de semana en un apartamento rural de Velefique es para Ángela López Jiménez por ‘Un grito de ayuda’.