Los equipos técnicos de Verdiblanca han reforzado y adaptado los protocolos del servicio de limpieza que presta en centros educativos y de personas mayores, a los que acuden dos sectores de población de especial riesgo para la COVID-19. El presidente de esta organización que da trabajo a más de 600 personas ha felicitado personalmente a la plantilla destinada en puntos neurálgicos como la residencia asistida de la Diputación Provincial, la Universidad de Almería y colegios como los de Roquetas de Mar, por el esfuerzo y compromiso profesional y personal que están demostrando.

Los más de 400 limpiadoras y limpiadores con los que cuenta Verdiblanca (el 80% de la plantilla), han recibido estos días nuevas instrucciones para mejorar los procesos de limpieza que realizan en sus diferentes centros de trabajo, mayoritariamente dependientes de instituciones públicas como Autoridad Portuaria, Junta de Andalucía, TGSS, o INSS, entre otros centros, además de los mencionados anteriormente.

Las normas hechas públicas por las autoridades sanitarias han provocado la redacción de nuevos protocolos de intervención en los métodos que Verdiblanca venía desarrollando en su servicio de limpieza, especialmente de manera sensible en centros de mayores y educativos.

Por ello habrá limpieza reforzada tanto en horario lectivo como en horario de tarde, porque sin la presencia de alumnado y profesorado se realizará una limpieza de mantenimiento extraordinario con desinfección de todas las aulas y dependencias. De esta manera todos los centros empezarán la jornada cada día con un espacio limpio y desinfectado en toda su extensión.

El personal encargado de coordinar estos servicios, así como la plantilla destinada a ellos, ya han recibido las indicaciones pertinentes para que los métodos de limpieza habituales estén reforzados con productos bactericidas de amplio espectro, que garantizan la eliminación de gérmenes y suciedad, pero también y debido a su contenido en jabón, además de bioalcohol, eliminan de las superficies restos de coronavirus, como es el caso del producto Wan Natura Floral.

No obstante, el presidente de Verdiblanca hace un llamamiento a la comunidad educativa para que “tanto alumnado como profesorado contribuyan a un adecuado servicio de nuestras limpiadoras; porque es evidente que a pesar de los refuerzos que vamos a hacer en coordinación con los diferentes clientes, es imposible llegar a los máximos establecidos por las autoridades sanitarias si no contribuimos de manera responsable todos los agentes implicados. Por ello -añade Antonio Sánchez de Amo-, pedimos colaboración en la ventilación y limpieza. No es una tarea exclusiva de las limpiadoras, sino que el mantenimiento y aplicación de los protocolos es tarea de todos dado que es un servicio esencial para la sociedad”.

Además de estos espacios educativos, Verdiblanca presta también el servicio de limpieza en la Residencia Asistida de la Diputación Provincial de Almería, que cuenta con más de un centenar de residentes mayores, con cerca de 40 limpiadoras y limpiadores. “Desde que venimos prestando este servicio hace cuatro años –explica Sánchez de Amo-, esta es la situación más compleja que ha tenido que vivir nuestra plantilla, de lunes a domingos, en diferentes turnos, realizando una labor envidiable, no sólo por su profesionalidad, sino también por su generosidad en el trato con los residentes. Por ello los he felicitado y animado a seguir en Verdiblanca con ese compromiso”.

Desde el minuto cero, todo el personal de limpieza de la organización ha contado con abastecimiento necesario para realizar las tareas fundamentales para la contención del virus, así como de equipos de protección individuales para cada uno de ellos como guantes desechables que cumplan con la norma UNE-EN ISO 374-5:2016, mascarilla auto filtrante FFP2 o KN95 con marcado CE, geles hidroalcohólicos y el establecimiento de protocolos e itinerarios para garantizar la máxima seguridad de la ciudadanía, usuarios y trabajadores, como la toma de temperatura que le impedirá entrar al centro en el caso de superar los 37,1 grados.

El director general de Verdiblanca, Juan López Marín, recuerda que durante el tiempo de pandemia ningún miembro de la plantilla ha sufrido contagio de la COVID-19 gracias a los sistemas de prevención sanitaria que se llevan a cabo de manera minuciosa. Del mismo modo, también los trabajadores de centros de especial riesgo como son los controladores de aparcamientos de Torrecárdenas, han pasado test con resultados negativos en su totalidad, al igual que los de la Residencia Asistida.