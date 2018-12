Virgen y madre, una realidad del siglo XXI

Cumplir el sueño de ser madre sin haber tenido relaciones sexuales nunca es a día de hoy una realidad a través de las diversas técnicas de reproducción asistida. Quedar embarazada siendo virgen se convierte así en una opción y no necesariamente previo pago. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contempla en la Guía de Reproducción Humana Asistida el derecho a este tipo de tratamientos a mujeres sin pareja y sin hijo o sin hijo sano; y mujeres con pareja femenina sin hijo o sin hijo sano, una elección que hasta la fecha supone cerca de un 20% de los tratamientos que se han realizado en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas desde 2017.

Existe un riguroso protocolo sanitario al que toda mujer debe someterse antes de proceder a la técnica en cuestión, y en última instancia será la Comisión de asesoramiento del programa de Reproducción Humana Asistida del centro la que determine si se lleva a cabo o no el proceso reproductivo

Atrás van quedando los prejuicios o limitaciones y la evidencia puesta de manifiesto por los expertos de que las mujeres solteras pueden enfrentarse a la maternidad por su gran fortaleza, y que ser virgen o no queda en un segundo plano. No obstante, existe un riguroso protocolo sanitario al que toda mujer debe someterse antes de proceder a la técnica en cuestión, y en última instancia será la Comisión de asesoramiento del programa de Reproducción Humana Asistida del centro la que determine si se lleva a cabo o no el proceso reproductivo. El ginecólogo del equipo de Reproducción Humana Asistida del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Miguel Aragón, ha informado de que la Guía del Servicio Andaluz de Salud (SAS), es la base a seguir por los profesionales para poder llevar a cabo los distintos procedimientos.

La mujer que desee ser madre sin un hombre a su lado o con una pareja femenina podrá hacerlo a través de Inseminación Artificial con semen de Donante (IAD). Para ello se deberá reunir una serie de requisitos que se sumarán a los generales para la aplicación de técnicas de Reproducción Humana Asistida. Entre estos que la edad de la mujer en el momento de indicación del tratamiento para IAD sea inferior a 40 años;que exista evidencia de ovario funcionante; histerosalpingografía con una o dos trompas permeables (ante unas trompas impermeables, valorar la conveniencia de realizar laparoscopia), y serologías VIH, VHB, VHC negativas, salvo técnicas de tratamiento de semen.

Cuando exista fracaso previo de tratamiento mediante inseminación, la mujer se podrá someter a la Fecundación in Vitro/Microinyección Intracitoplasmática de espermatozoides, técnica por la cual la fecundación de los ovocitos se realiza fuera del cuerpo de la mujer para posteriormente transferirse. La edad de la mujer en el momento de indicación de este tratamiento deberá ser inferior a 40 años y mayor de 18, además de adecuarse a las indicaciones que se especifican en la Guía.

La transferencia de embriones criopreservados se llevará a cabo en mujeres menores de 50 años, siempre y cuando no presenten ningún tipo de patología en la que el embarazo pueda entrañarle un grave e incontrolable riesgo, tanto para su salud como para la de su posible descendencia.

En líneas generales, en la provincia de Almería el perfil de mujer, que sola o con pareja decide recurrir a estas técnicas es el de una edad media de 35 años. En el caso de mujeres con pareja masculina, estas llevan más de un año intentando ser padres, radicando el problema en la mayoría de los casos en el hombre, siendo la causa principal, la mala calidad del semen, le sigue la calidad de los ovocitos que baja con la edad de la mujer; y pacientes con abortos de repetición. El estrés también se contempla entre las causas que generan infertilidad.

España registró en 2016 una tasa de fertilidad de 1,34 nacimientos por cada mujer,la más baja de toda la Unión Europea junto con Italia.Además, las españolas fueron las segundas que más retrasaron la maternidad,teniendo su primer hijo a una edad media de 30,8 años,siendo sólo superadas por las italianas con 31 años.El 81,9% de todos los nacimientos en Europa correspondieron al primer o segundo hijo,siendo el resto nacimientos de un tercer hijo o mas.

Banco de semen para los servicios de reproducción El banco de semen es una estructura, integrada actualmente en los servicios de reproducción asistida, que permite la congelación de semen a temperaturas de –196º C durante largo tiempo para ser utilizado en el momento que se precise, con unas garantías mínimas de viabilidad espermática tras la descongelación, y dentro de los requisitos establecidos en la Ley. Sólo se podrá distribuir el semen a los centros autorizados para la aplicación de técnicas de reproducción asistida. Los criterios de selección y crioconservación de gametos deben respetar lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, el Real Decreto 412/1996, de 1 de marzo, y el Real Decreto

1301/2006. La donación es un acto altruista y desinteresado, si bien están contempladas pequeñas compensaciones económicas asumidas en concepto de molestias y desplazamientos. Los donantes deberán tener mas de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena capacidad de obrar. Un protocolo obligatorio de estudio de los donantes incluirá sus características fenotípicas y psicológicas, y las condiciones clínicas y analíticas necesarias para demostrar que los donantes no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia, dentro de los conocimientos y técnicas actuales. Cuando el banco de semen tenga también como finalidad la capacitación espermática, deberá contar, además, con los espacios y medios humanos y materiales establecidos para tal fin.

Traslados y mejoras con el nuevo Materno Infantil

La puesta en marcha del Hospital Materno Infantil incluirá el traslado a sus instalaciones de las distintas áreas de la Unidad de Reproducción Humana Asistida del Complejo Torrecárdenas, permitiendo su incorporación a un espacio común. En su nueva ubicación la unidad dispondrá de tres consultas, una sala de punción y transferencia y dos laboratorios, uno de Andrología y otro de Embriología. Los profesionales del equipo de reproducción asistida han manifestado su confianza en las nuevas instalaciones en las que además esperan que se aumenten los medios humanos, entre ellos con la incorporación de un profesional de la psicología, que consideran indispensable en el transcurso de los tratamientos. También han solicitado que se amplíe el número de ciclos que actualmente se pueden realizar.

La zona destinada a la atención de la mujer en el nuevo Hospital Materno-Infantil dispondrá de un servicio de Urgencias, con cinco consultas polivalentes, nueve puestos de observación y una sala de clasificación. Las Consultas Externas de Obstetricia, Ginecología, Ginecología Oncológica y Patología Mamaria ocuparán un área de más de 1.000 metros cuadrados, con 18 locales. El área de Hospitalización Toco-Ginecológica contará con 88 habitaciones individuales, de las que 32 estarán en la unidad de Gestantes, 32 en la de Puerperio y otras 24 en Ginecología.

Además, habrá un Hospital de Día Obstétrico, y otro Quirúrgico con sala de cirugía menor. Los paritorios estarán integrados por 16 salas de dilatación-parto, en las que las mujeres podrán permanecer durante todo el proceso de dilatación y el nacimiento. Estas salas supondrán la puesta en marcha de un nuevo modelo en la atención perinatal, en el que la gestante realiza la dilatación y el trabajo del parto en el mismo espacio en el que da a luz. Además, cada una de las salas estará dotada de monitorización y telemetría propias, además del equipamiento y el mobiliario necesario para que la mujer pueda dar luz en la posición que le resulte más cómoda. Los paritorios se completarán con dos quirófanos específicos y dos piscinas para hacer posible la dilatación y el parto en el agua.