Vithas Almería avisa: "El mejor tratamiento para la próstata es la prevención"

La próstata es el órgano, dentro del aparato urinario, que más problemas causa en el hombre mayor de 50 años, sin embargo, la cifra de varones que se somete a las revisiones anuales no llega ni al 50% según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). En el Día Europeo de la Salud Prostática los profesionales sanitarios refuerzan la importancia de asistir a las revisiones.

El doctor Harold Almonte, urólogo del Hospital Vithas Almería, expone que para hablar de salud prostática es necesario separar diferentes conceptos dentro de la urología. Por un lado, la hiperplasia benigna de próstata (HBP), que corresponde al sobrecrecimiento prostático con los consecuentes síntomas, por otro lado, la prostatitis tanto aguda como crónica que se refiere a la inflamación de la glándula prostática y, por último, el cáncer de próstata, que no está en relación directa con ninguna de las anteriores, cuenta el doctor Almonte.

Con el objetivo del Día Europeo de la Salud Prostática, el doctor Almonte hace una llamada a la prevención: “Si hay algo en lo que los urólogos insistimos continuamente es en que enfermedades como el cáncer de próstata no da síntomas, de ahí la importancia de las revisiones. El mejor tratamiento para la próstata ha sido siempre y seguirá siendo la prevención”, afirma el doctor Almonte.

Una de las preguntas más frecuentes entre el sector masculino es cuándo deben acudir al urólogo. Las guías europeas de urología recomiendan comenzar con las revisiones prostáticas a los 45 años para hombres con factores de riesgo, principalmente con historia familiar de cáncer de próstata, y a los 50 años para la población en general. “El hecho de que un hombre tenga síntomas no quiere decir que tenga cáncer de próstata y viceversa, el no tener síntomas, no es sinónimo de que goza de una buena salud prostática puesto que puede tener un cáncer de próstata y no tener ningún problema urinario, de ahí las recomendaciones de que todos los hombres a cierta edad se sometan a una revisión prostática rutinaria”, refuerza el doctor Almonte.

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata supone un problema de salud de primera línea, con cerca de 800.000 varones diagnosticados al año en el mundo y una tasa estandarizada mundial de 114/100.000 varones, según datos oficiales de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La distribución geográfica es variable encontrándose la mayor incidencia en Europa y Norteamérica y la menor en China .(

Existen factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer un cáncer de próstata. Entre las más relevantes están la edad, historia familiar de cáncer de próstata (padre o hermano que padezcan o hayan padecido de cáncer de próstata). Distribución geográfica, alteraciones genéticas entre muchas otras con menos respaldo científico.

El tratamiento del cáncer de próstata depende de muchos factores y los tratamientos son muy diversos. Lo único certero es que un diagnóstico precoz conlleva a mejores resultados de los tratamientos. “Los urólogos pedimos que se fijen fechas en los calendarios para la revisión prostática. Puesto que queda claro que la prevención siempre será mejor que cualquiera de los tratamientos”, concluye el doctor Almonte.