Vithas humaniza la pediatría con la serie de dibujos animados de ‘Súper Vita'

Vithas se ha embarcado en la producción de una serie de dibujos animados infantil protagonizados por la niña ‘Súper Vita’ con el objetivo de avanzar en la humanización de la atención pediátrica y mejorar la experiencia de los pequeños pacientes y sus familias.

Se trata de una producción audiovisual propia de Vithas, que cuenta con el prestigioso director de cine y dibujante de animación Paco Sáez en la dirección. Paco Sáez, creador de la idea original y de la protagonista y demás personajes de la serie animada, ganó en 2020 el Premio Goya al mejor cortometraje de animación por Madrid 2120.

Además, ha trabajado con frecuencia con los estudios Walt Disney y con Cartoon Network España, y ha participado en películas de animación tan exitosas como Planet 51, Tadeo Jons 2 o la última entrega de D’Artacán y los tres mosqueperros. Paco Sáez es además miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

‘Súper Vita’ es un personaje infantil que refleja y difunde los valores que identifican a Vithas, como son el cuidado de las personas, la promoción de hábitos de vida saludable, la empatía y el compromiso medioambiental y social.

La aventura de ir al médico

La poderosa imaginación de Vita le permite convertirse en una niña con poderes especiales, como volar, que, mediante divertidas historias cortas, enseña y motiva a los más pequeños a cuidar su salud y la del planeta, haciéndoles ver que ambos retos mejoran el bienestar de las personas.

De esta manera, Vithas pretende que los pequeños pierdan o reduzcan su miedo a ir al médico, que gracias a ‘Súper Vita’ se convierte en una apasionante aventura que ellos mismos protagonizan en la vida real, lo que mejorará su experiencia paciente y la de sus familias.

Vita será la imagen que decorará todos los espacios pediátricos de los hospitales del grupo, y tendrá su propio ecosistema a través de una web, materiales interactivos y eventos especiales relacionados con su mundo.

En la piel de un niño

El director de la serie ‘Súper Vita’, Paco Sáez, explica que no dudó en participar en este proyecto “porque me enamoró la pasión y compromiso de Vithas por cuidar el bienestar de nuestras niñas y niños. Conocer el equipo humano y las facilidades que me ofrecieron fue clave para mí”.

El proyecto ha sido impulsado por la dirección corporativa de Marketing y Comunicación de Vithas, en colaboración con las direcciones corporativas de Experiencia Paciente, de Asistencia, Calidad e Innovación, y de Personas, Docencia y RSC.

“Hemos trabajado todos de la mano para ponernos en la piel de los más pequeños y crear un superhéroe que proyectara la idea de que los hospitales Vithas son lugares amables donde se cuida y se protege a las personas. Que nunca más los niños sientan miedo al entrar en un hospital”, recalca el director y creativo de la serie.

La actriz infantil de doblaje Isabella López Golemba pone voz al personaje de Vita tras un minucioso proceso de selección hasta encontrar la voz y dulzura idóneas para animar a la protagonista. La música ha sido creada por el compositor y director de orquesta Óscar Navarro, nominado al Premio Goya a la mejor música original por la película La Mula (2014). La voz en off de la serie es de Juan Ochoa, actor de doblaje, locutor y animador en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser.

Está previsto que el primer capítulo de la serie ‘Súper Vita’ se difunda en los canales propios de Vithas (pantallas de hospitales, redes sociales y web), y en medios de comunicación a principios de 2022.