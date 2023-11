Vox Almería arremete con la prórroga a la empresa de la limpieza de la capital

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería muestra su preocupación ante el anuncio del Partido Popular de prorrogar el contrato de limpieza. El portavoz de VOX Almería, Juan Francisco Rojas, ha indicado que “la excusa de 'no da tiempo' no es aceptable cuando se trata de servicios esenciales para la ciudad. Esto significa que no han gestionado ni planificado bien el proceso para el nuevo contrato de limpieza.”

Desde VOX Almería entienden no justificado este retraso. “No es un tema nuevo en la ciudad. Llevan veinte años en el Ayuntamiento de Almería, parece tiempo más que suficiente para saber anticiparse para preparar un buen pliego de condiciones técnicas con tiempo.”

Rojas recuerda que la alcaldesa de la ciudad, María Vázquez, prometió en la campaña electoral para las municipales tener un nuevo contrato en 2024 y por lo tanto es otra más de las “promesas falsas que el PP hizo en campaña” También dijeron que no subirían los impuestos y “ya han incrementado el IBI, el agua y la plusvalía. No llevamos ni un año de legislatura y ya ha quedado demostrada la decepcionante gestión de Vázquez al frente del ayuntamiento”.

Desde VOX se recuerda que la recogida de basura y el contrato de limpieza son de los más caros para las arcas municipales, 9 millones doscientos mil euros uno y diecisiete millones cuatrocientos mil euros el otro, habiéndose incrementado desde 2018 en un millón trescientos mil euros la limpieza y 3 millones de euros el de basura. “Se trata de dos de los contratos más importantes para Almería, no solo por el importe sino también por la falta de resultados que se obtienen con ellos. Por eso, es aún más grave que el equipo de gobierno prorrogue. Demuestra la dejadez, improvisación y falta de previsión de quienes gestionan impuestos.”