Vox Almería rompe la unanimidad para defender el derecho a la igualdad del colectivo LGTBI

Lo que pretendía ser una moción institucional en defensa de los derechos del colectivo LGTBI y alzar la voz desde el Ayuntamiento contra el aumento registrado de delitos de odio no pudo ser, ya que el representante de Vox, Juan Francisco Rojas, votó en contra frente a la aspirada concordia de la Corporación.

Mientras que su anterior compañero de grupo, Joaquín Pérez de la Blanca, actualmente concejal no adscrito, aseguraba estar tan conforme con el contenido de la moción que “ni cambiaba ni un punto ni una coma”, Rojas retenía su voto a favor, e incluso la abstención, argumentando que no hay que “colectivizar”, existiendo una única bandera, la de España, que representa la Carta Magna en la que está reconocida la igualdad de las personas, por lo que no considera necesaria esta iniciativa que, además, proviene de la FEMP, donde hay representación de todos los partidos políticos.

Rojas recibió lluvia de críticas. Especialmente duras por parte de la portavoz de Podemos, Carmen Mateos, quien le acusó de “mancillar el consenso y dinamitar los avances conseguidos fomentado –Vox– el discurso del odio y la pseudociencia sacada del siglo XVI”.

Carlos Sánchez, en representación del Grupo Popular, quien llevaba esta propuesta a Pleno, ha lamentado también que de la aprobación de esta moción, “que viene a sumar”, una vez más, se haya descolgado Vox, evitando así que la propuesta tuviera carácter institucional a la hora de pedir el refuerzo de la cooperación en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia.