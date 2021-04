Los XXII Cursos de Verano de la UAL destacan por su modalidad dual

La XXII edición de Cursos de Verano comenzará el próximo 28 de junio en la sede de Roquetas de Mar. A lo largo de 5 semanas se celebrarán un total de 27 cursos de verano y, por primera vez, se oferta un programa de cursos en modalidad presencial (19 cursos) y en modalidad virtual (8 cursos). Además, dos cursos se impartirán en formato dual. Una ambiciosa apuesta de la Universidad de Almería con la que pretende posicionarlos como cursos de referencia tanto en el panorama nacional como en el internacional. Este año habrá ocho sedes: Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Rodalquilar (Níjar), Purchena, Tíjola, Vélez Rubio y Vélez Blanco.

En la presentación de esta nueva edición, el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, ha señalado que “los Cursos de Verano de la UAL destacan por la innovación, actualidad y relevancia de las temáticas abordadas; por la calidad de sus ponentes y por la amplia red de colaboraciones con entidades de nuestro contexto socioeconómico".

Pese a la oferta de cursos on-line, el rector ha destacado que era prioritario ofertar un programa de Cursos de Verano en modo presencial. “Porque en nuestros cursos se generan espacios en los que está permitido tratar temas de actualidad en un entorno relajado y distendido. Ello permite la cercanía entre estudiantes y ponentes, el debate entre los participantes, a la vez que se puede disfrutar de los atractivos turísticos de las subsedes en las que se desarrollan. Los Cursos de verano van, además, acompañados de una programación cultural con el fin de disfrutar de las noches de verano de nuestra ciudad y provincia".

En todos los cursos presenciales se garantizará la seguridad sanitaria. Los espacios de las conferencias tendrán ventilación natural, se suministrarán mascarillas ffp2 a los participantes, se mantendrá la distancia de seguridad y los desayunos se realizarán al aire libre. Se ofertan 506 plazas y este año únicamente se ampliará matrícula si la capacidad de las salas permite mantener la distancia interpersonal.

En cuanto a la modalidad virtual, el rector ha señalado que es una ventana abierta a la sociedad, “una oportunidad para dar a conocer nuestra Universidad, de acercar nuestra oferta formativa a cualquier interesado y de conectar el conocimiento de los participantes". Además, ha destacado que en estos cursos también se ha cuidado la excelencia y garantizan la calidad, tanto de la retransmisión de las sesiones como de los ponentes que intervendrán. “Las ponencias y mesas redondas se emitirán en directo y los participantes podrán interactuar con los conferenciantes. Todas las intervenciones quedarán en un repositorio durante el mes de julio a disposición de los estudiantes para su visionado y se creará una cafetería virtual para facilitar el contacto entre los participantes".

Como en años anteriores, el programa recoge temáticas muy variadas con el propósito de llegar a los intereses de diferentes públicos. Por un lado, se ofertan cursos en los que la Universidad de Almería es puntera en investigación y referente en el ámbito internacional como los cursos ‘La bioeconomía circular como motor de generación de empleo y nuevos modelos de negocio' o ‘Almería, una realidad trepidante para la mejora genética de hortícolas'. Pero tampoco faltan temáticas relacionadas con el compromiso medioambiental y el avance hacia comunidades sostenibles, con la inclusión, la salud, divulgación científica, las enseñanzas artísticas, el ámbito del derecho, el cine o el deporte.

Una apuesta decidida por la calidad que “no solo se aprecia por la variedad y riqueza de los temas tratados sino también por los ponentes que nos acompañarán en esta edición. En la de este año participarán 316 ponentes y entrar en detalle de los méritos de todos ellos haría interminable esta presentación", ha comentado el rector. Intervendrán reputados profesionales e investigadores y participarán representantes de la Comisión Europea como Ana Ruiz Sierra. En el ámbito de la salud destaca la presencia de especialistas como Fernando Fariñas, director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas; así como el doctor del Hospital Clínico San Cecilio, Jesús Candel, conocido como ‘Spiriman'. Esta edición también contará con la presencia del cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca, que cuenta con 2 Premios Forqué y 9 nominaciones a los Premios Goya, y actrices de la talla de Patricia López Arnaiz, Natalia Verbeke y Elena Furiase.

También estarán presentes personalidades de gran relevancia como José Guirao, director general de la Fundación Montemadrid y ex ministro de Cultura, y Cristina García Rodero, prestigiosa fotógrafa internacional. Y, por supuesto, un año más el reconocido guitarrista Tomatito, junto a su hijo ‘José del Tomate', impartirán su clase magistral en la sexta edición de ‘Sonanta'. Además, participará Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y Juan Díez, codirector del Seminario Encuesta Mundial de Valores. Por último, cabe destacar que Pablo de Ramón-Laca, director general del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de España; y Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, participan en el curso ‘Las finanzas ante el reto de la sostenibilidad: las finanzas sostenibles'.

El rector ha agradecido a los ayuntamientos y entidades participantes su implicación en la organización de los Cursos de Verano de este año.

La concejala de Presidencia y primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Almería ha agradecido a la UAL su esfuerzo para seguir manteniendo su hoja de ruta académica, a pesar de las dificultades que nos sigue creando la pandemia, “con los estándares de calidad y rigor que caracterizan a unos cursos que son una referencia de prestigio y divulgación en el ámbito universitario andaluz y español". Vázquez ha felicitado a la UAL por estos cursos porque “sois un ejemplo de responsabilidad y compromiso para el conjunto de la sociedad almeriense, que cuando se mira en su universidad tienen un espejo donde mirarse para comprobar que la ilusión, la esperanza y el trabajo están y estarán siempre unidas a la misión de enseñar y compartir conocimientos".

Asimismo, ha resaltado el compromiso del Ayuntamiento “con la excelencia". Un año más, desde el Consistorio colaboran de manera directa con Sonanta 6, uno de los cursos que más interés y seguimiento despierta, y que aborda el perfeccionamiento de las técnicas de la guitarra flamenca de las manos del maestro Tomatito y su hijo, José del Tomate. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento de Almería colaboran con la cesión de espacios como el Auditorio y el Teatro Apolo, donde se harán cursos sobre cine y dirección de orquesta.

Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha felicitado a la Universidad de Almería por su “valentía” que ha permitido que los cursos se desarrollen de forma ininterrumpida desde su puesta en marcha: “Llevamos 22 años de la mano y seguiremos estando en este proyecto porque creemos firmemente en él, acerca la UAL a la provincia y está dentro de nuestro convenio de colaboración. Es una muestra de colaboración entre diputaciones, ayuntamientos, empresas y Diputación. El año pasado se celebraron telemáticamente y se ha abierto la oportunidad que ofrece la compatibilidad de presencial y virtual para internacionalizar nuestros cursos”.

En este sentido, Guzmán ha agradecido la apuesta de los cursos por la industria cultural y ha destacado que Diputación va a poner a disposición de los almerienses formación del más alto nivel con el Curso ‘Del Guion a la puesta en escena: La Dirección Cinematográfica’, que dirigen Enrique Iznaola e Isabel Mercader. “Es una acción que cuenta con un cineasta almeriense, Manuel Martín Cuenca, y que se cerrará con una mesa redonda en el Patio de Luces de Diputación y contará con el propio director de cine y las actrices Elena Furiase, Natalia Verbeke y Patricia López Arnauz”.

El concejal de Educación, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Juan José Salvador, ha animado a que la gente disfrute de los cursos que van a tener en Roquetas de Mar “porque sabemos que es uno de los paraísos que tenemos en nuestra costa Mediterránea". Además, ha explicado que el municipio acogerá dos cursos, “uno es sobre la Posidonia y la importancia que tiene esta planta en nuestros mares ya que funcionan como grandes filtradoras y colaboran a mantener las aguas limpias y transparentes, tan importantes para nuestro sector turístico. Y otro curso que trata sobre las nuevas tendencias en el entrenamiento de deportes de equipo. Estas nuevas herramientas van enfocadas a la preparación física y van mejorando día a día los perfiles de fuerza, y velocidad". Por último, ha indicado que “desde el Ayuntamiento de Roquetas estamos muy contentos de albergar estos dos cursos que se celebrarán en el Castillo de Santa Ana y estamos colaborando para que todas las medidas sean precisas y no tengamos ningún problema. Gracias por contar con nosotros”.

El director de negocio de la D.T. de Almería de Cajamar, Antonio Rubio Sola, ha invitado a todos los interesados a conocer el programa y los ponentes que se darán cita en esta edición de los cursos a los que se ha referido como una puerta que la Universidad abre cada año a la sociedad: “Una puerta por la que entran voces que no suelen escucharse en las aulas, o que se escuchan, pero de otra forma; por la que entran disciplinas, planteamientos y temas que no son habituales el resto del año; y por la que pasan también empresas y personas que quieren ampliar los límites de su conocimiento y que no tienen tiempo o la posibilidad de hacerlo en el formato de un curso académico formal”. Una puerta que se abre a espacios de Almería en los que durante el mes de julio se hablará de medioambiente, deporte, cine, cambio social, urbanismo, comunicación, finanzas sostenibles, salud, fotografía, música, discapacidad, literatura, historia o astronomía. “Un amplio y riquísimo directorio de puertas que abrir y a las que asomarse”, ha destacado.

Matrícula

El plazo de matrícula se abrirá el próximo lunes, 3 de mayo, y se realizará a través de la web de Cursos de Verano. Se ofertan unos precios muy competitivos para facilitar la matriculación al mayor número de estudiantes. Los precios varían en función del número de días del curso y de si es en formato presencial o virtual.

Además, como en años anteriores, el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria publicará el próximo 5 de mayo una convocatoria de ayudas de matrícula. Se otorgarán becas de matrícula para todos los cursos de verano. También está previsto que se oferten becas de matrícula desde la Escuela Internacional de Doctorado a los estudiantes de doctorado cuyas líneas de investigación se ajusten a alguno de los contenidos de los cursos.

Toda la información referente a los XII Cursos de Verano de la UAL está disponible en la web https://www2.ual.es/cverano/.