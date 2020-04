El Dr. Antonio Zapatero Gravinia, director de IFEMA, invitado en plataformas para contar su 'Experiencia en el Hospital'

Durante varias semanas, el Aula de Dieta Mediterránea y Vida Saludable en colaboración con el Colegio de Médicos de Almería, así como la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental (RAMAO) han difundido -tres bloques- de vídeos formativos dentro del programa; 'Nutrición e Inmunidad. Valor de la dieta Mediterránea en la pandemia del SARS 2. COVID-19'. Siguiendo con su plan de acción y tras la finalización de este primer ciclo, los organizadores de esta iniciativa estrenarán, en breve, una nueva etapa. El Dr. Antonio Zapatero Gravinia (Director del Hospital IFEMA, presidente de FACME, jefe del departamento de Medicina Hospital Fuenlabrada y profesor titular del Departamento Medicina Universidad Rey Juan Carlos) es el primer colaborador invitado, quien informará sobre los temas actuales vinculados con la pandemia del COVID 19; desde su experiencia profesional y personal. La emisión del primer vídeo se realizará mañana jueves, 30 de abril, en todas las plataformas disponibles bajo el título: 'Experiencia en el Hospital IFEMA – Hospital Milagro'.

“En Madrid se registró cifras de 3000 pacientes diarios y, por ese motivo se decidió crear un hospital de campaña. A fecha de hoy, esa cifra está mucho más controlada y se ha reducido a unos 60 pacientes. Ahora queremos cerrar la instalación, dejándola preparada por si hay algún tipo de rebrote”, explica el Dr. Antonio Zapatero, quien detalla que: “Lo que tuvimos que hacer el primer día fue montar todos los circuitos que no hay en un hospital de campaña como: clasificación de pacientes, ubicación en función de la gravedad, empezar a montar pruebas complementarias, además teníamos que pensar en cómo crear un circuito de altas, de información a la familias e incluso de fallecidos. Una de las herramientas más importante fue desarrollar el historial clínico electrónico. Todo esto se creó a base de buena voluntad y de un espíritu cargado de ilusión de todas las profesionales. Lo más importante es el nivel de éxito, porque de los 3800 pacientes han fallecido 16 personas”.

Al igual que los bloques anteriores, el vídeo de mañana se podrán seguir, a través de la plataforma de televisión en Internet del Colegio de Médicos de Almería (COMDA TV). Para ello, tendrán que acceder al enlace https://www.comda.tv pinchar en la sección: 'Almería' y, a continuación, en 'Aula de Formación'. También se puede acceder a la plataforma de 'Youtube': Aula de la Dieta Mediterránea y Vida Saludable:

https://www.youtube.com/channel/UCyk8LSjsmGpzwqr-b4h_xNA/videos En esta ocasión, la nueva temporada de los vídeos formativos se inaugurará con el Dr. Antonio Zapatero Gravinia, Director del Hospital IFEMA conocido como 'Hospital Milagro', que destaca por su amplio currículum asistencial, de gestor y docente investigador. Se trata de una oportunidad única para conocer los retos más importantes a los que se ha enfrentado, así como los secretos de la eficacia de la labor desempeñada con reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional.

Según informa el director del Hospital IFEMA: “Nos hemos enfrentado a una enfermedad que no conocíamos. El comportamiento del virus ha sido diferente en cada lugar. Creo que el principal problema que hemos tenido es que no lo hemos tomado en serio y pensábamos que no era una amenaza. Lo que diferencia Portugal o Alemania de España es que rápidamente comenzaron con los aislamientos y test masivos, ya que uno de los mayores problemas de esta enfermedad son las personas asintomáticas”. Con estas palabras, el Dr. Antonio Zapatero añade que: “uno de los aspectos fundamentales de este país es la falta de un comité de expertos técnicos; como representante de la FACME reivindico el papel de la sociedad científica”.

El Dr. Antonio Zapatero pertenece a una saga de médicos castreños que se remonta a varias generaciones. En estos momentos, es también presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas y, además, ha obtenido el Premio de Medicina Siglo XXI. Pero, sin dudas, una de la experiencia que ha marcado a este profesional para toda la vida es su trabajo en el Hospital de IFEMA; centro que se ha erigido en tiempo récord en Madrid para tratar a los enfermos de Coronavirus y gestionar el ya conocido como 'Hospital Milagro', que ha permitido descargar la presión asistencial de los hospitales madrileños atendiendo a unos 4000 pacientes, registrando una mortalidad de 0,5%.