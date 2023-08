Horas de espera y largas colas para conseguir el abanico de la Feria de Almería 2023

Esta mañana ha dado comienzo el reparto de abanicos de La Feria de Almería 2023 en la Plaza de la Constitución, y que también tendrá lugar el día de mañana desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. El puesto de reparto ha abierto sus puertas a las 10 de la mañana, cuando la cola para recoger los abanicos ya se extendía varios metros fuera de la propia plaza. Este año los abanicos tienen un costo de 2 euros por dos unidades, que irán destinados a las asociaciones benéficas la Casa de Nazaret y el comedor de La Milagrosa.

Cientos de vecinos de la capital se han reunido desde primera hora de la mañana frente al Ayuntamiento para conseguir sus abanicos. Los más seguidores de esta tradición han estado esperando horas para llevárselos a casa los primeros, ya que son muchos los ciudadanos que reúnen estos míticos abanicos de feria desde que empezaron a regalarse, y ahora sienten casi como una tradición ir a por el nuevo modelo cada año para seguir aumentando su colección.

Las altas temperaturas no han pasado desapercibidas durante las horas de espera, ya que algunos tramos de la cola pasaban bajo el sol, momentos que han sido insufribles para los ciudadanos, que reclaman alguna medida. Piden que el reparto de abanicos se haga en distintos puntos de la ciudad, en más barrios, para no congregar a tanta gente en el mismo lugar y reducir así los tiempos de espera. Además, sugieren cambiar el horario, empezar antes para así evitar las horas más calurosas, o alargar este reparto durante toda la semana para que la multitud no se concentre en solo dos días.

La mayoría de gente que acude a por su abanico son personas mayores, que pueden llegar a ser más sensibles a estas temperaturas y por eso exigen otros puntos de reparto o que se busque otros métodos para repartirlos. Creen que esta forma de distribuir los abanicos se quedó obsoleta hace años, cuando estos objetos se empezaron a popularizar entre la población, ya que actualmente son muchos los almerienses a los que les hace ilusión conseguir el suyo. Otra opción que los ciudadanos verían con buenos ojos sería la de poner puntos de venta, para poder comprar la cantidad de abanicos que ellos deseasen, aunque fuese a un precio superior, y evitar de esta manera tener que hacer la cola varias veces si desean más de dos unidades.

A muchas otras personas lo que les ha molestado es el donativo. Aseguran que el precio les parece correcto y una buena iniciativa para ayudar a los más necesitados, eso sí, piden que no se le llame donativo y que simplemente se diga que tiene un costo destinado a la solidaridad, porque si realmente fuese un donativo, "no se exigiría pagar mínimo 2 euros".

Esta bonita tradición de la ciudad de Almería también se está extendiendo hasta los más jóvenes, gracias principalmente a las redes sociales. Han sido muchos los que con amigos o familiares han esperado en la cola para conseguir su primer abanico de feria, algunos afirman que han querido hacerse con él ya que el diseño de este año les parece bonito y original, "es muy colorido y alegre, además muy almeriense".