La defensa ve un "enredo" la acusación a Enciso, con su "punto de inflexión" en su "abandono" del PP

El abogado de la defensa del exalcalde de El Ejido Juan Enciso ha indicado este martes ante el tribunal que, si bien se puede "compartir más o menos" la gestión que realizó al frente del ayuntamiento entre 2002 y 2009, "no ha cometido ningún delito", y ha insistido en que su "abandono" del PP en 2005 supuso un "punto de inflexión" por el que "todo lo que hasta entonces era bueno, se convierte en malo".

"A partir de que abandona el PP y crea su partido todo lo que había sido diez años trabajando de Elsur, con satisfacción de los ciudadanos ya que gana dos veces las elecciones municipales con una holgadísima mayoría absoluta, se convierte todo en una tropelía", ha asegurado el letrado Francisco Torres, quien ha tildado la acusación del Ministerio Fiscal de "confusión absoluta", y ha criticado la "indefinición del escrito" en el que "a Enciso le colocan lo mismo que a Abengoa, pero con algún añadido".

En el trámite de informes de la vista oral por la macrocausa 'Poniente' por presunta corrupción entre 2002 y 2009, ha cuestionado "por su rigor formal" el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que concluyó que la subcontratación en Elsur era "ilegal" y se ha acogido a una pericial de parte para sostener que el ayuntamiento ejidense "lo que hizo" al crear la empresa mixta "fue desentenderse de los servicios, pero no de una forma caprichosa, sino con la idea de que se prestarán adecuadamente esos servicios y fuese mucho más operativo".

"La empresa mixta no vino a apropiarse de nada público", ha remarcado en referencia al socio privado de Elsur, el Grupo Abengoa, la defensa de Enciso, quien se enfrenta a penas que suman 40 años de cárcel y a multas por importe total de 23,2 millones de euros.

En esta línea, ha puesto en duda la presunta comisión de un delito de malversación, en este caso por omisión, que se imputa al exalcalde como presidente del Consejo de Administración de Elsur y que ha considerado "no asumible".

¿Qué exigencia puede haber para él cuando deja en manos de Abengoa todos los servicios?", se ha preguntado para añadir que, pese a que "no ha visto incrementado su patrimonio en un solo euro", a su patrocinado "le piden 40 años de cárcel, se supone que por haber dejado hacer a Abengoa, si es que Abengoa hizo algo que no debía haber hecho".

En este punto, ha cuestionado también el supuesto delito de cohecho, "mucho decir solo porque en unas conversaciones con Juan Antonio Galán le pide dinero", al tiempo que ha tachado de "arte del enredo" las alusiones a "favores" realizadas por los peritos de la Agencia Tributaria.

Para Torres, el auxilio judicial realizado por los funcionarios de Hacienda "les vino grande" y ha llegado a afirmar que "cuando se les preguntaba en sala, no dejaban de dar cierto bochorno".

"Cuando se mezclan cosas tan extrañas como las que se han producido aquí, que es poner a los inspectores de instructores, que es que no se ha hecho nada en la investigación dejando pasar el tiempo, yendo a lo cómodo, se producen ocurrencias como las del levantamiento de velo", ha dicho para remarcar que es una "absoluta falacia" que existiera "unidad empresarial e instrumental ya que solo había broncas entre unos y otros".

En esta línea, la defensa de exalcalde ejidense ha insistido en que "es todo tan difuso que choca con el principio acusatorio" y ha subrayado que en esta causa, que se dirime más de once años después de que explotase la operación, "es más dificil ser fiscal que ser defensor dado lo complicado de mantener el escrito con la prueba practicada".

"¿Cómo se cuántifica que yo le he hecho una obra si no se sabe si la ha pagado Elsur o Enciso? ¿Cómo se cuantifica que a su sobrino le dejen un coche? ¿Cómo se puede decir que eso es cohecho cuando no ha habido ni un solo expediente de Urbanismo que se haya puesto en tela de juicio y cuando después de que casi 21 años como alcalde de El Ejido no hay ni un solo familiar entre los 856 funcionarios?", se ha preguntado.

"TODO SU PATRIMONIO JUSTIFICADO"

Torres ha trasladado en una nueva sesión del macrojuicio que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce que si los "inspectores de Hacienda juzgaran, estaríamos todos encarcelados" y ha reprochado que las acusaciones "hayan dejado caer comentarios que no han sido probados".

"Enciso tiene todo su patrimonio justificado como dijeron en sala y no hay delito fiscal. Eso es lo que debe primar aquí, porque Enciso está aquí por Abengoa, porque el control de Elsur no lo llevaba él, porque lo único que a él le importaba era que los servicios se prestaran adecuadamente y la gente estuviera contenta como se ve en que ganaba elecciones", ha remarcado.

Por último, para finalizar ha rechazado el delito de blanqueo de capitales "que ninguna acción justifica" o el de prevaricación al no existir "resolución injusta alguna". "No ha habido tampoco enriquecimiento injusto por más que haya cuatro escuchas, y se puede compartir más o menos cuál ha sido su gestión como alcalde, pero en ese caso, no ha cometido delito", ha concluido.

PERICIAL DE HACIENDA

Los peritos de la Agencia Tributaria indicaron al tribunal de la Audiencia Provincial que no detectaron un aumento de patrimonio "injustificado" en el exalcalde Juan Enciso de 2002 y 2009, periodo en el que actuó la presunta trama empresarial y municipal que habría detraído 71,5 millones de euros, aunque sí afirmaron que habría recibido "favores y ventajas" tanto para "sí, como para familiares o para sus sociedades" por parte de las empresas que contrataban bien con el Ayuntamiento bien con Elsur.

"La renta disponible que tiene Juan Antonio Enciso en el periodo analizado permite justificar en incremento de patrimonio que se ha producido", trasladó el experto de Hacienda, quien añadió que, del "análisis patrimonial realizado se desprende que no existe ningún delito fiscal".

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, precisó que la "foto inicial" del patrimonio de Enciso a 31 de diciembre de 2001 arrojó una cifra de 166.000 euros, mientras que la "foto" a 31 de diciembre de 2009 concluyó "con bastante exactitud" la cuantía de 801.000 euros.

"Efectivamente, hay un incremento de su patrimonio, pero analizando la renta disponible de 2002 a 2009 vemos que existen rentas, que existen fondos, que permiten justificar ese incremento", ha remarcó, no sin antes matizar que, en la pericia, "no se pudieron analizar todas las cuentas del matrimonio" y se encontraron con la limitación "de no haber podido analizar la contabilidad de la sociedad Enciso y Aguilera SA".

En esta línea, y tras precisar que en el informe aportado a la macrocausa no se hizo valoración de "inmuebles", ni "juicios de valor", hizo una "salvedad" con el cortijo bodega que proyectó para hacer vino.

Cabe recordar que Anticorrupción sostiene su ilicitud ya que lo habría hecho con provecho de su condición de alcalde, "a cambio de permitir los desmanes que se estaban llevando a cabo en Elsur" y con "la utilización de recursos propios de la empresa mixta como trabajadores, o maquinarias y materiales". El valor, según tasación pericial, fue de 122.659 euros y la puesta en producción de un valor de 94.134,13 euros, lo que suma 216.793 euros.

El jefe del equipo de auxilio judicial integrado por cinco expertos de Hacienda que elaboró los informes afirmó que en su investigación "constataron el hecho" de que "se había retribuido a familiares del alcalde en una serie de sociedades" vinculadas a la presunta trama. "Simplemente, nos limitamos a cocinar los datos", ha explicado antes de detallar pagos de Clabert Gestión a la cuñada de Enciso o por parte de Multigestión Nuevo Ejido a un sobrino y a la esposa de este.