El acusado de violar a una mujer asegura que lo denuncio para conseguir la residencia

Un hombre de origen magrebí, que se enfrenta a penas que suman 16 años de prisión por presuntamente agredir y violar a una compatriota en Níjar, ha sostenido este lunes que la víctima lo denunció para poder obtener un permiso de residencia en el país.

El procesado, que ha precisado que está casado y tiene dos hijos que viven con su esposa en Marruecos, ha precisado que la denunciante también tiene hijos por su parte, y ha negado que ambos fuesen pareja, toda vez que ha mantenido que eran amigos y ella se dedicaba a la prostitución y tenía relaciones sexuales "con frecuencia" con él.

Aunque ha reconocido que el 18 de noviembre de 2021 la mujer se encontraba en su casa, dónde bebieron entre los dos unas "diez cervezas", ha rechazado ninguna discusión iniciada por su parte, y ha resaltado que le pidió dinero y le dijo que lo iba a denunciar. "Te voy a buscar la ruina, me lo dijo porque ella no tiene papeles", ha argumentado a preguntas del fiscal.

Ha afirmado que no le pegó y que las relaciones sexuales que tuvieron esa noche fueron consentidas, a la vez que ha incidido en que las lesiones que presentaba la mujer se las produjo ella misma. "Ella quería que le pegara, denunciarme por maltrato para conseguir los papeles. Siempre me lo decía", ha añadido.

Según él, cuando terminaron la noche, llamó a un amigo que tiene un "taxi pirata" para que se fuese y ha afirmado que hasta ese momento estuvieron "pasándolo bien", aunque cuando ella se fue volvió a llamarlo y a mandarle mensajes para comunicarle que ya lo había denunciado.

A preguntas de su abogada, Laura Martínez Rubia, el acusado ha concretado que la víctima se "autolesionó" y se dio "cabezazos contra la pared" y golpes con una botella. "Me dijo que era capaz de ofrecerme hasta 3.000 euros por denunciarme para conseguir los papeles. Siempre me he negado, pero me lo decía con mucha frecuencia", ha ha aseverado.

En la jornada de este lunes han declarado también varios agentes de la Guardia Civil, el jefe de del acusado, los forenses y el resto de peritos; no así la víctima, que no ha acudido a la vista oral, por lo que el tribunal formado por los magistrados Luis Miguel Columna, Soledad Balaguer e Ignacio Angulo ha señalado una nueva sesión para el 20 de diciembre, con la intención de que la mujer pueda aportar su testimonio.