El acusado de matar al tío de su pareja a golpes asegura que ambos se agredieron mutuamente

El hombre que se enfrenta a 23 años de prisión por el asesinato a golpes del tío de su pareja ha asegurado ante un jurado popular que ambos se agredieron mutuamente después de que el fallecido le provocase una herida en la cara al no querer devolverle las llaves del coche, así como que había bebido, tomado cocaína y tranquilizantes antes del crimen.

A preguntas del fiscal Manuel Hermoso y de su abogada, Mónica Moya, el acusado ha señalado que viernes 20 de agosto de 2021 fue a tomar unas tapas con su pareja en un bar de Almería, dónde tomaron “unas cervezas” y comieron “poco”, tras lo que se fueron a tomar “alguna copa” a un local de Aguadulce, en Roquetas de Mar .

Ha asegurado que es consumidor habitual de cocaína y que antes de llegar a este local compró 4 o 5 gramos de esta droga, y que además tomó Tranxilium y Tranquimazin porque tiene “el sistema nervioso tocado” y su cuerpo hace movimientos “involuntarios muy dolorosos”.

Ha sostenido que de regreso a Almería la víctima comenzó a llamarlos de forma “insistente”, por lo que accedió a recogerlo en San Isidro, porque de todas formas tenía que dejar a su pareja en la casa de su madre, e ir con él a un “pub-tetería” ubicado en esta localidad.

Ha mantenido que allí llegaron sobre las doce de la noche y que nada más entrar comenzaron a “consumir cocaína”, “tres copas” y chupitos: “Empezamos uno con otro, uno con otro y cuando me di cuenta nos habíamos bebido media botella. Él tomaba whisky y yo tequila”, ha precisado.

Asevera que a las siete de la mañana se fueron porque ya era “tarde” y tampoco le apetecía seguir “gastando dinero” en las tragaperras, tras lo que ha sostenido que también tiene un problema de ludopatía.

Poco después fueron grabados en una gasolinera de camino a Roquetas de Mar, a la que llegaron “muy afectados”, tanto como para “envalentonarse” con un trabajador, toda vez que ha afirmado que ahí fue dónde la víctima se empeñó en conducir su coche.

Según él, la víctima se bajó en cierto momento a orinar en el arcén y que le quitó las las llaves del vehículo, así como que lo golpeó en la cara -no sabe si con las llaves u otro objeto inciso-, tras lo que comenzó un forcejeo entre ambos.

“Hay cosas que no recuerdo. He tenido que pararme a analizar lo ocurrido todos los días. Recuerdo que él me dio a mí, yo a él… Vernos en el suelo, apartarlo y ya lo que veo en el vídeo”, ha dicho.

El vídeo al que se refiere es el grabado por una familia que paró tras ellos y en el que se lo observa golpear una y otra vez al fallecido mientras éste permanece en el suelo.

Ha resaltado que al día siguiente, cuando fue detenido, su intención era la de presentarse en la Comisaría, “sin esperar a un abogado ni a nada”. “En ese momento -el de la agresión- no era capaz de mandar sobre mí. Estaba perdido, muy perdido”, ha apuntado.

Sin embargo, el agente del Grupo de Homicidios que instruyó las diligencias ha recordado cómo varios testigos alertaron a través del 112 de Andalucía que habían visto a una persona de pie “golpeando insistentemente” en la cabeza a otro varón en la salida de la autovía A-7 correspondiente a los barrios almeriense de El Toyo y Retamar.

A su llegada explicaron que el presunto agresor se había dado a la fuga y que tenían un vídeo de lo ocurrido, mientras en paralelo una ambulancia trasladó al hospital a la víctima, que fallecería una horas más tarde.

Ha explicado cómo la suegra del acusado relató que había sido amenazada por el acusado, que recogió a su hija con la ropa manchada de sangre, y cómo esta última llegó a manifestar, aunque no a declarar oficialmente, que su tío y el procesado habían tenido problemas por el dinero gastado en las tragaperras.

Tras relatar la investigación con otros testigos, la búsqueda de grabaciones y otras indagaciones, ha señalado que el procesado fue detenido en una plaza de Almería junto a su pareja cuando iban a recoger el coche, que aún tenía manchas de sangre el interior y en la parte trasera derecha exterior.