El hombre acusado de matar a otro a puñaladas en Roquetas asegura que lo hizo "sin querer" y para "defenderse"

El hombre que se enfrenta a trece años y medio de prisión por presuntamente matar a puñaladas a otro varón en Roquetas de Mar ha asegurado este lunes que utilizó un cuchillo para defenderse y que nunca tuvo la intención de acabar con la vida de la víctima.

“Quiero tener la oportunidad de hablar con su familia, que me perdonen. Ha sido sin querer. Pagaré lo que tenga que pagar”, ha sostenido durante la primera sesión de la vista oral con jurado popular, presidida por el magistrado Luis Durbán en la Audiencia de Almería.

Ha aseverado que tenía buena relación con la víctima, y que el 26 de febrero del año pasado, cuando tuvieron lugar los hechos, el fallecido llegó y le dijo que los fula, etnia africana a la que pertenece el acusado, eran todos unos “hijos de puta”.

Ha mantenido que no discutió con él por ello, sino que le explicó que “eso no se dice”, tras lo que la víctima lo habría llamado “hijo de puta”. “Yo no digo mentiras. Estaba enfermo”, ha manifestado sobre él.

Ha señalado que la víctima habría cogido una losa de hormigón que había sido instalada poco antes y que, por ello, seguía fresca, para tirársela a la cabeza.

Ha asegurado que tras esto se dirigió a la “enfermería”, pero que el otro hombre lo esperó en una esquina con una botella que rompió para decirle, acto seguido, que lo “iba a matar”.

Fue entonces cuando -asevera- echó la mano al bolsillo y encontró ahí un cuchillo que utilizaba en su trabajo para cortar calabacines y que, con el otro hombre a sus espaldas, comenzó a dar golpes con él hacia atrás sin ver en dónde impactaba.

La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, señala por su parte que el acusado se encontraba "en horas no concretadas" del 26 de febrero del año pasado en la calle Saturno de Roquetas de Mar, donde presuntamente mantuvo una "fuerte discusión" con la víctima que provocó que se fuese a su domicilio a coger un cuchillo y con el que salió en busca del otro hombre.

Cuando lo encontró sobre las 22:00 horas en la calle García Lorca, según el fiscal, se inició una nueva discusión entre ambos, en mitad de la cual le clavó el cuchillo una vez en la boca y otras tres veces en el tórax, y el agredido falleció sobre las 22:30 horas por las heridas de arma blanca.

Por estos presuntos hechos el fiscal pide una pena de trece años y seis meses por un delito de homicidio, así como una indemnización de 6.000 euros para la madre del fallecido y otra de 4.000 euros para su hermano.