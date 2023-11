Condenado a 16 años y medio de cárcel por intentar asesinar a tiros a dos hombres tras una pelea en El Quemadero

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la pena de 16 años y seis meses de cárcel impuesta a un joven que disparó contra dos hombres tras mantener una discusión en la calle de El Quemadero porque uno de ellos le había prohibido la entrada a un pub a un cuarto implicado, también condenado, en este caso, por amenazas a seis meses de prisión.

La sentencia, hecha pública este miércoles, desestima los recursos de apelación de los acusados y confirma en todos sus pronunciamientos el fallo en primera instancia de la Audiencia Provincial de Almería, que consideró al primero autor de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y de un delito de tenencia ilícita de armas.

La sala rechaza que los hechos protagonizados por el principal condenado puedan considerarse dos delitos de lesiones o un delito de homicidio y otro de lesiones y remarca el uso de arma de fuego, la "distancia" desde la que se hicieron los disparos en torno a dos metros de distancia y el lugar del cuerpo al que iban dirigidos, sobre todo, en el caso de la primera víctima, cuyas lesiones se localizaron en el costado derecho y afectaron a órganos vitales como el hígado.

Con respecto a la segunda víctima, que resultó herida en un brazo, subraya que recibió un impacto de bala aunque el acusado realizó tres disparos: un primero que fallo, un segundo que causó lesión y un tercero al aire, "que evidencia no que su intención no fuera acabar con su vida, sino que no persistió en su acción al darse a la fuga".

Según recogen los hechos probados, en la tarde-noche del día 24 de abril de 2021, sobre las 21,00 horas, ambas víctimas se encontraban en el barrio de El Quemadero de la capital cuando se presentó el acusado condenado por amenazas e inició una discusión con uno de ellos en la que le recriminó "que no le dejara pasar al pub en el que ejercía de portero".

Le dijo, asimismo, que "ahora no tenía derecho a estar en su barrio" y sacó acto seguido una navaja que esgrimió frente a ambos. En ese momento apareció el autor de los disparos, quien tras participar en la discusión, se marchó.

A los dos o tres minutos, según traslada el tribunal, creyendo las víctimas "que todo había terminado", se presentó en el lugar, nuevamente, "portando un arma de fuego y con la intención de acabar con su vida, apuntó y disparó, de modo sorpresivo contra el cuerpo de uno de ellos", por lo que le alcanzó "en la pared costal derecha, lo que hizo que cayera al suelo".

Quedó entonces su compañero de frente al agresor, quien disparo "nuevamente su arma" y le ocasionó dos heridas "en tercio proximal de antebrazo derecho".

La sentencia impone al principal condenado penas de siete años y seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos de asesinato en tentativa y otros 18 meses de cárcel por tenencia ilícita de armas. Le prohíbe, asimismo, acercarse a las víctimas a menos de 500 metros por un periodo de 15 años y le obliga al pago de 2.580 euros de indemnización a uno y 10.040 euros al otro.