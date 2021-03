La reunión del Comité Territorial de Alertas en Salud Pública de Alto Impacto no se reunirá este jueves, como es habitual, sino que se adelanta al miércoles 31 de marzo con motivo de los días festivos de Semana Santa.

Así, los expertos de la Delegación de Salud, encabezados por el delegado Juan de la Cruz Belmonte, analizarán mañana los datos de incidencia de los 103 municipios de la provincia para dictar nuevas restricciones en aquellos casos en los que sea necesario.

No obstante, a pesar de que se adelante la reunión, las medidas entrarán en vigor el viernes, como es habitual. Es decir, la madrugada del jueves al viernes, a las 00:00 horas.

Hay que recordar que en los municipios de más de 1.500 habitantes se decreta el cierre perimetral cuando la incidencia acumulada es mayor de 500 casos por cada 100.000 personas. Cuando la tasa está por encima de 1.000 además se tienen que cerrar todos los comercios no esenciales.

Sin embargo, la situación en los pueblos con menos de 1.500 vecinos es diferente. En esos casos no solo se tiene en cuenta la tasa de incidencia, ya que esta sube rápidamente con muy pocos casos positivos, si no que también se valoran otros parámetros epidemiológicos.

En estos momentos, en la provincia solo hay un municipio por encima de 1.000 casos por cada 100.000 personas, que es Alboloduy (1149,4). Además hay otros siete por encima de los 500/100.000 hab: Bentarique (833,3), Alcolea (829,4), Pulpí (675,8), Adra (586,3), Albanchez (582,2), Paterna del Río (547,9) y Santa Cruz de Marchena (502,5).

Bayárcal, Turrillas e Instinción quedarían libres de cierre perimetral

Con los datos actuales, tres municipios que tienen cierre perimetral dejarían de tenerlo a partir del Viernes Santo: Bayárcal, Turrillas e Instinción. En todos ellos la incidencia ya está por debajo de 500 casos por cada 100.000 personas.

No obstante, otros cuatro que ahora mismo no tienen restricciones están por encima del límite para el cierre perimetral, o incluso para el de comercios en el caso de Alboloduy. Si no mejoran sus datos mañana, el citado Alboloduy, Bentarique, Pulpí y Albanchez se sumarán al cierre perimetral durante una semana.