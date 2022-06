“Vox quiere a migrantes cogiendo tomates pero lejos de bares y colegios”

Diego Crespo lleva toda una vida, forjando su lucha desde estudiante, peleando por sus ideales de izquierdas. Suma una legislatura en el Parlamento defendiendo las ideas de Adelante Andalucía y es el único cabeza de lista de todos los partidos almerienses que repite a las elecciones regionales.

- ¿Qué sensaciones arrastra de esta campaña?

- Son buenas. Nos hemos encontrado buena aceptación de la gente en diferentes puntos de la provincia. Nuestra principal preocupación era que la gente nos identificara, nos conozca, nos sitúe, sepa quiénes somos, cómo planteamos la campaña, qué significa para nosotros ser andalucistas de izquierdas y la verdad es que la gente nos reconoce mucho más de lo que pensamos. Ha habido mucho voluntarismo, con un gran trabajo de compañeros, intentando llegar a todos los sitios de la provincia y dando a conocer nuestra marcando intentando tener el mejor resultado posible el domingo. Esperamos sacar uno, dos o tres diputados los que podamos sacar.

- ¿Temían que no se reconociera Adelante Andalucía debido a la escisión de los partidos de izquierda?

- Era uno de nuestros temores, sobre todo por lo que significados. Es un partido de izquierdas y andalucista, feminista en el que no queremos tener tutelas de Madrid, sino que las cosas se decidieran desde aquí. Y teníamos esa preocupación, entre otras cosas, porque no hemos tenido visibilidad en los medios públicos porque, al final, no han considerado desde la junta electoral, después del recurso de Por Andalucía, que tuviéramos posibilidad de estar en los medios públicos andaluces. Así que es doble tarea, porque tenemos que hacerlo con una menor exposición mediática y pública. Por eso hemos puesto la cara de Teresa Rodríguez como símbolo de campaña en la papeleta, para que la gente que quiera votarnos nos pueda votar.

- ¿Cuáles son los ejes que han vertebrado su campaña en Almería?

- Son varios, una es la redistribución de la riqueza, otro es el del ferrocarril de cercanías, la sanidad y urbanismo y ordenación del territorio. En cuanto a la redistribución de la riqueza, no entendemos cómo en una provincia como Almería, municipios como Níjar y Vícar son los más pobres de España con más de 20.000 habitantes. Hay un problema de base, en Adelante Andalucía vemos que hay que mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras del campo, que haya precios justos para los agricultores y, luego, poner los medios fundamentales para que esa riqueza no se vaya de la provincia. Ahí se mueve mucho dinero y alguien se lleva la pasta fuera de nuestra provincia y nuestros vecinos y vecinas sufren eso. En cuanto al ferrocarril, venid desde Cádiz a Almería en tren es una odisea, lo puede decir nuestra compañera Teresa; tiene que venir en coche sí o sí o irse a Sevilla y venir en tren. Yo, que he estado tres años de diputado, he ido mucho en avión, que es una de las cargas que tengo encima de mi porque la huella de carbono de viajar en avión es tremenda. No me queda otra porque son casi 6 horas de viaje en tren y el coche desgasta mucho. Pero para nosotros lo principal es conectar la provincia de Almería entre sí y luego con las provincias limítrofes. El cercanías del Poniente es fundamental hacerlo cuanto antes. Los vecinos de Roquetas, El Ejido y Aguadulce están sufriendo el corte de la A-7. Entendemos que si hubiera un cercanías que permitiera a estos vecinos moverse en tren, los atascos kilométricos desaparecían. Y en cuando al urbanismo y ordenación del territorio, yo sigo esperando que Moreno Bonilla cumpla su promesa de demoler el Algarrobico. Es engañar a los almerienses. Lo publicitó en un debate de estado de la comunidad a bombo y platillo. También es fundamental el hotel de Los Genoveses y el Mar de Ágata que pueden ser dos cosas que hagan que desaparezca el Parque Natural y no nos lo podemos permitir. Pero también es fundamental el tema del empleo. No podemos seguir siendo una provincia exportadora de materias primas, necesitamos un desarrollo endógeno de Andalucía y la provincia. Los productos tienen que manufacturarse aquí para que el valor añadido se quede. Hay dos cuestiones que no nos van a dar votos, pero tenemos claro que debemos denunciar como se invisibiliza a nuestros vecinos y vecinas de origen inmigrante, incluso niños y niñas que han nacido en Almería y no tienen derecho a voto. Me quiero acordar de mi amigo Spitou, 20 años viviendo en Andalucía y no puede votar porque no tiene la nacionalidad. Paga impuestos y cumple con sus obligaciones y su caso se puede trasladar a muchos vecinos de la provincia. Y otra cuestión es el padrón, municipios como Níjar, El Ejido y Roquetas incumplen la Ley porque no empadronan a los vecinos de ese municipio. Aunque no tengan documentación y vivan en condiciones infrahumanas, se deben empadronar. Pero si no se empadronan, es más fácil explotarlos.

- Son andalucistas, ¿qué propugnan a nivel regional?

- Llevamos dos cuestiones importantes, una industria verde y sostenible. Entendemos que en el marco que nos encontramos de cambio climático hay que hacer una industria de este tipo para que beneficio a la pequeña y mediana empresa. Un ejemplo, las placas solares que están poniendo en muchos de nuestros municipios benefician a las empresas que realizan esa inversión, al final, eso lo van a hacer las mismas empresas que están explotando lo de los carburantes, empresas grandes. Nuestro modelo no es el de llenar los campos de Andalucía de placas solares, es el de hacerlo con comunidades energéticas. Mi madre madre vive en Cruz de Caravaca, en un edificio de 11 plantas, cuatro portales y un 'terrao' inmenso. Ahí podríamos poner placas solares para que ese edificio se autoabasteciera y mandara energía a la red, pero no solo eso, no tiene porqué hacerlo Iberdrola o Repsol. Lo puede hacer una empresa de Almería. Y también es importante la renta básica incondicional que llevamos en nuestro programa. Hay que buscar los mecanismos posibles para que todo el mundo tenga un ingreso para poder sobrevivir. Creemos que nos jugamos mucho en estas elecciones en materia de derechos sociales. El colectivo LGTBI está en peligro ante el avance de la extrema derecha. Ahí no vamos a dar ni un paso atrás. La defensa de los derechos públicos como sanidad, educación y dependencia nos hace fuertes y debe seguir siendo una prioridad. En cuanto al empleo público, nosotros creemos que el personal debe tener una estabilidad y eso pasa por estabilizar las plantillas tras el decreto sacado por el Gobierno.

- Si hay una competencia regional clave, esa es la salud, ¿entiende que se han dado pasos adelante en estos últimos años?

- Se pueden dar muchos datos, pero la mejor prueba es pedir cita al médico y ver cuándo nos la dan. Hace poco escuché en la radio que el 80% de las enfermedades se tratan en la atención primaria. Es fundamental que la atención primaria sea prioritaria para descongestionar el resto del sistema sanitario. En Almería es paradigmático que en medio de una pandemia, en lugar de aumentar las camas públicas, estas sigan igual. Se ha perdido una gran oportunidad. El Hospital de la Cruz Roja es un ejemplo estupendo. Carmen Crespo, en la legislatura pasada estuvieron en este haciéndose fotos diciendo que había que mejorarlo, y ahora que están en el poder, lo cierran. Y no nos podemos olvidar del despido de los ocho mil sanitarios en noviembre. No va con la promesa que hicieron de mejorar los contratos del personal sanitario.

- ¿Qué piensa cuando mira las encuestas y ve a Vox como tercera fuerza?

- Es una preocupación el auge de la extrema derecha. Pone en peligro muchos avances sociales de colectivos como el LGTBI o las personas de origen migrantes. Igual no quieren echarlos pero los quieren sin derechos para que trabajen en unas condiciones laborales por debajo de lo que establece la Ley. Quieren que se levanten por la mañana a coger tomates pero no encontrárselos en el bar tomando una cerveza y que sus niños no vayan al mismo colegio que al nuestro. Económicamente también son un peligro, sus intereses económicos están en Madrid. Muchas de las empresas que colaboran con Vox pagan los impuestos allí. El peligro de la democracia en Andalucía está en Macarena Olona.

- Y el PSOE, ¿cómo se entiende su caída tan brutal?

- Pues por sus incumplimientos de 40 años y ser el pilar del régimen del 78. Quien lo representa mejor es el PSOE, no me gusta llamarlo Partido Socialista porque creo que de socialista tiene poco. Ese régimen resiste y no vamos a cambiar a corto plazo pero está deslegitimado. Hay incumplido muchas de las medidas de izquierdas, y todo acompañado de casos de corrupción. Aunque la verdad es que la corrupción no siempre castiga. Las encuestas dan mayor voto al PP habiendo informe de la UDEF, del 2020, que dice que hay una constructora que ha pagado dinero a la 'caja b' del PP en Almería y nadie ha respondido ante eso.

- ¿Por qué tiene que tener Adelante Andalucía escaños en Almería?

- Adelante Andalucía tiene una candidatura que representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de aquellos que están más abandonados. Tenemos la voz de una candidatura cuyas decisiones no vienen mediatizadas por lo que digan desde fuera. Las decisiones de cuál es el interés propio de la provincia, las va a tomar la gente de esta candidatura. Nosotros tenemos una candidatura andalucista porque no queremos que desde otros sitios se decida el futuro de nuestra tierra. Somos los que hemos tenido presencia en los sitios donde las otras organizaciones no tienen presencia. Inicié la campaña diciendo que las elecciones son uno de los momentos más importantes de la democracia pero hay que hacer política durante todo el año. Si no, el mundo no puede ser mejor. Invitamos a la gente a hacer política durante los 365 días del año.