Juan Grima: "He adquirido la película más antigua conservada de Almería”

Asistía yo a una conferencia de Ginés Valera sobre el Regimiento de la Corona y al acabar, como guinda del pastel, el editor JuanGrima nos obsequió con 70” de la película más antigua rodada en Almería sobre la visita de Alfonso XIII para condecorar el citado Re-gimiento. Había que profundizar sobre el tema.

–Pues nadie sabía que en 1922 se rodó aquí una película.

–Así es. Apareció milagrosamente en el altillo de un armario en el piso de Madrid donde vivió la persona que la rodó. Recogía la visita quer hizo a nuestra ciudad el rey Alfonso XIII para condecorar al Regimiento de la Corona por su intervención en Melilla, acosada por Ab-d-el Krim. Parece ser que fue la compañía Gaumont la encargada del rodaje, dura 24’ y 26” y se estrenó en el Teatro Cervantes o Variedades.

–Cuéntanos cómo ha llegado esta joya a tus manos.

–De casualidad. El nieto de quien la rodó, de apellido Salas, la descubrió en una lata en un armario de su abuelo. El título que figuraba en un papel era ‘Viaje a Almería de Alfonso XIII para imponer una Medalla colectiva al Regimiento de la Corona (18-XII-1922)’. El hombre vio que era un material único, similar al muy conocido de la visita del propio Rey a Las Hurdes, e intentó sacarle dinero. Lo ofreció a la Diputación, al Ejército, al gran estudioso del tema, Martín García... pero pedía demasiado. Llegó a mis oídos el tema y me interesó.

–Y al día siguiente de jubilarte te vas a Madrid...

–¡Ja, ja, ja! Allí me fui a negociar con Salas pero él quería simplemente alquilarla y que no pudiera reproducirse ni exhibirse públicamente. Yo quería comprarla para que Almería no perdiese una joya como esta y tras mucho tira y afloja lo conseguí.

–24’ y 26” bien aprovechados...

–Sí porque se ven los lugares más sobresalientes de Almería: la Alcazaba, el Paseo, el Puerto... y la imposición de la condecoración al Regimiento de la Corona. Los 2’ finales están rodados en Viator en los terrenos donde al año siguiente iría el campamento ‘Álvarez de Sotomayor’, que es lo que sacó Almería de la visita real. La cercanía de Melilla fue determinante por si había un nuevo ataque de los moros.

–Película muda, imagino.

–Claro, pero con paneles anunciadores de lo que se va a ver; y la hemos conseguido a camára lenta, de manera que se vea el movimiento normal no como en las películas de Charlot; y está absolutamente limpia de impurezas e imperfecciones.

–Esto adelanta en 20 años las imágenes fílmicas de Almería...

–Pues sí, ya que hasta el NODO no se conocían documentales de Almería y resulta que aparece esta de 1922. No quería que se perdiera, que la comprase un foraster, se la llevase y no volviéramos a saber de ella. Pretendo que sea patrimonio de Almería. Haré una presentación adecuada para que los almerienses puedan conocer su ciudad hace un siglo. Aún no tengo fecha pero lo haremos lo antes posible.

–También hay que preguntarte por Arráez Editores, a punto de cumplir 30 años...

–La fundé en 1993 y desde entonces hemos editado en torno a 450 libros, algunos de ellos con varias ediciones de mil ejemplares cada una. Nació porque yo era miembro del IEA y quería publicar un libro sobre Luis Siret. Tras bastante tiempo dándome largas me enfadé y monté Arraez Editores. Por no ser ególatra, el nº 1 que publicamos fue ‘Almería y el Reino de Granada’S. Luego ya sí, ya vino todo lo del arqueólogo belga que tantísimo hizo por Almería Luis Siret, un hombre admirable.

–Te sale tu vena historiadora...

–Es que yo soy Licenciado en Historia. En Granada descubrí unos documentos inéditos sobre Turre, mi pueblo, y ahí nació mi vena investigadora. En 1988 saqué las oposiciones a la enseñanza, estuve en Alhama, Macael y Vera hasta que me dieron el Alhamilla. Me he jubilado este año.