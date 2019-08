Internet no entorpece el negocio de las agencias de viajes en la provincia

La lección dice que nunca hay que emitir juicios de valor sin conocimiento de causa. Cualquier ciudadano de a pie podría creer que el sector de las agencias y empresas de viajes está de capa caída desde que Internet facilitó la tarea de organizar las gestiones que todo viaje conlleva. Sin embargo, los números, quienes dan y quitan la razón, desvelan un notable incremento del 81% en el número de negocios de viajes que operan en toda la provincia. La atención personal y las garantías que ofrecen estos comercios decantan la balanza para muchas personas a la hora de organizar sus vacaciones.

Según los datos recogidos por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, en septiembre de 2007, antes de que estallase la crisis económica, en Almería se contabilizaban 58 agencias de viajes. Cinco años después, en plena recesión de la economía, el número había aumentado hasta los 94 negocios de este sector. El penúltimo dato registrado por la consejería supone un incremento del 53,19%, apuntalando la cifra de 144 agencias en la provincia en septiembre de 2017.

Dos años después el número de negocios de gestión de viajes ha seguido creciendo hasta las 152 que registra la Junta de Andalucía, una tendencia imparable en la última década. El turismo ha experimentado un repunte en los últimos años en Almería, como destino para los visitantes y como punto de partida para los ciudadanos de la provincia.

La atracción de la marca Costa de Almería repercute en el segmento hostelero, disparando los datos de ocupación con un nuevo récord cada año. Asimismo, las infraestructuras de transporte han mejorado sus prestaciones pese a su insuficiente desarrollo, acrecentando los servicios en el aeropuerto de la ciudad, uno de los más activos en Andalucía. La implantación de vuelos directos a destinos europeos de interés como Milán, Edimburgo o Bruselas han facilitado la salida desde la capital. Además, los ciudadanos de estas ciudades y países han comenzado a considerar la provincia como un destino para sus viajes. Por la terminal almeriense pasaron entre los meses de enero y junio un total de 431.973 pasajeros.

Las agencias de viajes suponen una garantía de confianza para sus clientes. Un gran porcentaje de los que contratan este trato personal no se fían de las páginas webs que comparan y recogen las mejores ofertas de vuelos, alojamiento, reserva de actividades, etc. Algunos lo hacen con conocimiento de causa, ya que han sufrido malas experiencias en el pasado. No obstante, otros muchos prefieren la atención personalizada que encuentran en estos negocios. “Si se da cualquier imprevisto, ninguna página web te va a ofrecer las garantías de una agencia”, asegura Helga Rodríguez, gerente de Viajes Alborán. En particular, las complicaciones en el pago es una de las problemáticas a las que se puede enfrentar un cliente en Internet. “Los duplicados se solucionan en segundos aquí, pero una reclamación a una web puede resolverse en semanas”, señala María del Mar Segura, dueña de una agencia con décadas de historia como Viajes Jairán.

Pese a mantener la rentabilidad del negocio, los profesionales del sector se amoldan a unos clientes que, gracias a Internet, conocen el mercado. María del Mar explica que, pese a esta realidad, “hay cosas que se les escapan y que requieren de un profesional”. No obstante, el nivel de conocimiento de los clientes agiliza el proceso de gestión. Las comparadoras de vuelos y alojamientos ofrecen oportunidades con las que los viajeros no contaban antaño. De hecho, las agencias de viajes utilizan estas webs como herramienta de trabajo.

Otra arista de la evolución de este tipo de negocios ha sido su expansión desde la capital, donde se podían contar con los dedos de las manos las agencias no hace tanto, hacia el resto de municipios de la provincia. Níjar, San José, Roquetas de Mar, Aguadulce, Cabo de Gata, etc. La rentabilidad del negocio lo desencarceló de la capital, contribuyendo a su proliferación en los últimos 15 años. Asimismo, el impulso que han experimentado las infraestructuras ha facilitado el trabajo a los profesionales del sector, ya que el abanico de posibilidades en materia de transportes se ha ampliado de forma considerable.

Del futuro las agencias de viaje no esperan grandes cambios. Creen que la atención personal va a continuar marcando el punto diferencial para los viajeros que la valoren lo suficiente. “Esta clientela nunca va a desaparecer”, subraya la gerente de Viajes Jairán. Mientras las webs continúan en un crecimiento exponencial, las agencias de viajes lucharán por subsistir. Los datos recogidos por la Consejería de Turismo de la Junta revelan un estancamiento en el sector. La cifra de agencias activas ha caído hasta las 152, tres menos que en septiembre de 2017. La rentabilidad del negocio dependerá de que los viajeros sigan considerando el valor añadido que supone la atención personalizada y las garantías que ofrecen en sus servicios.

En particular, el destino Costa de Almería continuará en auge, llamando a los empresarios a seguir propiciando el florecimiento de la oferta complementaria para los visitantes que no se conforman con quedarse en la playa. En el litoral almeriense son habituales los servicios de kayaks, piragüismo, hidropedales, buceo o paseos en catamarán. En los últimos años se ha producido una diversificación de estos negocios, apareciendo rutas a camello, visitas a bodegas, itinerarios de cine en todoterreno, turismo ecuestre, espeleología, vuelo libre y hasta esquí y paracaidismo aparecen en el catálogo de opciones para los turistas más atrevidos. Sin embargo, el segmento que más ha crecido, llegando a conseguir el liderazgo en la provincia, es el de las rutas con bicicletas de montaña.

Cambiando de perspectiva, los almerienses no son de complicarse la vida a la hora de elegir destino para sus vacaciones. En verano los cruceros “triunfan”, asegura Helga Rodríguez. La gerente de Viajes Alborán añade que “son viajes que hay que reservar con muchísima antelación porque la demanda es extraordinaria”. Destinos clásicos como el Caribe o Nueva York no cesan entre las peticiones de los clientes. Asimismo, los países centroeuropeos se han asentado en los últimos años. Croacia o Polonia, con vuelos directos desde el Aeropuerto de Almería, se han convertido en una opción interesante a la par que asequible para los viajeros. No obstante, Asia es la joya de la corona entre los destinos de moda. Vietnam, Tailandia y Japón copan los escaparates de las agencias de viaje de la provincia, donde los almerienses se siguen fijando en busca de las mejores vacaciones.