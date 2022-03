Del aislamiento en el hospital psiquiátrico de Almería a la vida en comunidad

Año 1982. A las afueras de la ciudad, en la carretera del Mami, en una especie de pequeño pueblo, con iglesia, bar y pabellones, convivían aisladas del resto de la sociedad más de 300 personas con problemas de salud mental.

Un Hospital Psiquiátrico que llegaba después de derruir en 1975 el antiguo manicomio, en el barrio de Los Molinos. Un centro en el que ingresaban desde usuarios con problemas graves a personas con discapacidad y donde incluso se entremezclaban los trastornos y los delitos. Domingo Díaz del Peral, psiquiatra con más de 40 años de trayectoria y hasta hace pocas semanas director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, ha echado la vista atrás en sus primeros días de jubilación poniendo de manifiesto la evolución en el tratamiento de los pacientes con enfermedades mentales.

“Llegué al psiquiátrico en el año 82. Era médico becario residente de la Diputación provincial. Había 4 psiquiatras y teníamos un apartamento porque podías vivir allí. Había varias opciones de ingreso, desde libre habitación (no podían salir de la habitación pero estaban sin amarrar), a libre clínica (podía salir de la habitación), a libertad de hospital (movilidad en las distintas dependencias)".

"Todo era muy automático, los pacientes no tenían derecho a nada”, cuenta Díaz del Peral. “Había que garantizar la contención y que el paciente estuviese dentro y no diese problemas, y tratarlo con fármacos. No estaba planteada la visión de integrar al paciente en la comunidad”. “Esto pasaba en todos los países del mundo, no solo en España”. El hospital psiquiátrico era el único lugar para atender a los pacientes de salud mental asegura. “Nosotros pasábamos allí consultas de Atención Primaria”. El sistema tenía que cambiar.

“Empezó a ser verdaderamente crítica la situación. El modelo no era terapéutico, no era eficaz. Había muchos ingresos y pocas altas. La idea tradicional de cómo se curaban los pacientes era con mucho tiempo, alejamiento de la sociedad, lejanía, con tratamiento moral para modificar su conducta”. “La psiquiatría de guerra americana cambió mucho el concepto de atender lo antes posible, la inmediatez, la proximidad, el retorno temprano al lugar del que venían”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró entonces que el modelo de ‘hospital pueblo’ “no servía para mucho —continua— “los pacientes estaban mejor fuera”. “En los años 90 se cerró el Hospital Psiquiátrico de Almería y abrimos la Bola Azul. Las personas mayores de 55 años con problemas con Alzheimer u otras demencias se quedaron a un gran número de pacientes los recogieron sus familias”. “A mi me encargaron cerrar la última unidad que era de rehabilitación intrahospitalaria donde trabajábamos con entre 30 y 40 pacientes de forma muy intensa”.

Tal y como considera, “en el siglo XXI hemos dado un gran paso porque confluyen dos cuestiones como son el que estudios sobre esquizofrenia comprueben qué cerca de un 30% de los casos no volverían a ser diagnosticados, lo que rompe con la creencia de que la esquizofrenia no se cura, y por otro estudios que demuestran que usuarios de salud mental han podido vivir una vida propia y plena”. Díaz del Peral incide en varias cuestiones que considera esenciales para la salud mental como el que la atención sea integral: “Tiene que ser psicosocial. No puede ser un modelo médico tradicional con los fármacos como único tratamiento”.

“Tenemos que añadir la recuperación para que tengan un proyecto de vida, independiente del diagnóstico. El ocio, el tiempo libre y el empleo son muy importantes. Y para ello son necesarios equipos multidisciplinares de los que formen parte psiquiatras, psicólogos, enfermeros especializados…” . A juicio del psiquiatra, “es esencial una Atención Primaria fuerte, bien dotada y claramente orientada a la salud mental”.

Trayectoria

Domingo Díaz del Peral es médico especialista en Psiquiatría y Psicoterapeuta. Director del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas hasta 202;profesor del Master de Psicoterapia de la Universidad de Alcalá de Henares y Profesor colaborador de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuenta con una larga experiencia asistencial y docente: Trabaja en psiquiatría clínica desde 1982; ponente en Congresos de Psiquiatría Nacionales e Internacionales.

Profesor en Master de las Universidades de Almería, Alicante y Complutense de Madrid y docente en la Universidad de Uruguay, en la Escuela Nacional de Sanidad, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la Escuela Judicial de Barcelona, entre otras. Responsable de formación postgrado del Programa Autonómico de Salud Mental de Andalucía desde 2004 hasta 2008.

Tutor Docente de MIR de psiquiatría del Hospital Universitario Torrecárdenas desde 2008 hasta la 2018. Ha realizado numerosas publicaciones y comunicaciones científicas sobre tratamiento del trastorno mental grave, el estigma de la enfermedad mental y sus consecuencias, el modelo de recuperación y la gestión de los servicios de salud mental.

Coordinador del Proceso Asistencial Integrado ansiedad, depresión y somatizaciones y coautor del primer y segundo Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.