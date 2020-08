El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP), ha anunciado este lunes que ya ha superado la infección por coronavirus que le fue diagnosticada el pasado 14 de agosto. En un mensaje a través de las redes sociales, el regidor ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido estos días que "que te dan esa fuerza tan necesaria para superar momentos tan difíciles como estos", recalca.

García ha expresado que es "un día para la esperanza, porque una persona como yo con patologías previas, lo he superado con algunos síntomas de COVID-19 pero de carácter muy leve". Cabe recordar que el regidor pulpileño sufrió un ictus en 2016 que le obigó a estar varios meses de baja.

"Cuidaos mucho, se pasa muy mal, no tanto desde el punto de vista físico, sino también mental, no solamente por uno mismo, si no sobre todo por todos los que te rodean y quieren", asegura el alcalde de Pulpí.

Por otro lado, Juan Pedro García se ha congratulado por no haber contagiado a ninguna otra persona: "quiero poner de manifiesto mi alegría de no haber colaborado con este maldito virus a su propagación, afortunadamente todos las personas de mi entorno, familiares, compañeros de trabajo y amigos, todos han dado negativo", asevera.

Finalmente, el alcalde pulpileño ha informado que desde este mismo lunes ta vuelve a trabajar de forma presencial en el Ayuntamiento.