La alcaldesa de Almería ordena la retirada total de la polémica campaña contra las agresiones sexuales

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha ordenado la retirada, en su totalidad, de los diferentes diseños de la campaña contra la agresión sexual tras la agria polémica que ha suscitado el cartel del menor.

En un comunicado remitido a última hora de la tarde, el Ayuntamiento de la ciudad ha trasladado la decisión de la regidora de retirar toda la campaña dada, explican, la "polémica originada por uno de los carteles, colocado por error y que fue retirado en cuanto tuvimos conocimiento de su inclusión".

La campaña, lanzada por la Concejalía de Familia, Inclusión en Igualdad con el lema Si dice no, no es sexo. Es agresión, tenía por objetivo sensibilizar a la sociedad contra las agresiones sexuales y contribuir a la lucha contra esta lacra social. "Entendemos que el citado objetivo no se ha cumplido, ni se va a cumplir, al quedar solapado por la controversia suscitada al respecto", por lo que la orden se extiende a todos los carteles, en los que también aparecen mujeres, distribuidos en 28 soportes situados en las principales calles de Almería.

El Ayuntamiento asegura, por último, que piensa seguir trabajando en estas campañas de concienciación "como -apunta- hemos venido haciendo con regularidad, para visibilizar nuestra condena a cualquier tipo de agresión sexual o violencia de género y seguiremos velando por la defensa y la protección de los menores.

Aunque desde la tarde de ayer no había rastro en los mupis de Almería del nefasto cartel de la campaña contra las agresiones sexuales que daba a entender que un menor de edad puede dar su consentimiento, su retirada y la propia reprobación del Ayuntamiento de la capital no han apaciguado hoy ni un ápice las críticas de censura de la opinión pública y la exigencia política a la alcaldesa del cese inmediato o dimisión de la concejal de Familia, Inclusión e Igualdad del Partido Popular, Paola Laynez.

A lo largo de la jornada, se han sucedido reacciones en todos los ámbitos, incluida al decisión del Ministerio de Igualdad de retirarle al Consistorio almeriense los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se han empleado para financiar la polémica campaña contra la violencia sexual. Calificativos como el “aberrante” de Santiago Abascal o el “intolerable” del PSOE Andaluz, exigiendo explicaciones al presidente de la Junta, se han sumado a las más duras reprobaciones por parte de la oposición local y, en concreto, del Partido Socialista y VOX, que, pese a las diferencias evidentes de discurso, consideran necesario que Laynez asuma responsabilidades mayores que el reconocimiento hecho por parte de la alcaldesa de que el polémico cartel ha sido un “error” que al PP le ha “horrorizado”.

Adriana Valverde, portavoz municipal del PSOE, ha manifestado que “no nos creemos que la publicación de ese cartel haya sido un fallo”, por lo que ha urgido a María Vázquez, como máxima responsable del Ayuntamiento, a que “cese de forma fulminante” de Laynez. “Estamos convencidos de que ese cartel cuenta con el visto bueno de la concejala porque es un insulto a la inteligencia pensar que ha llegado hasta los mupis del centro de la ciudad por error”, ha enfatizado la representante socialista.

“¿Por qué se llega a valorar y se pone sobre la mesa por parte del Área de Familia e Igualdad ese cartel de un menor en una campaña de sensibilización y concienciación dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?”, se pregunta la portavoz socialista, para quien la respuesta está clara: “el PP asume el discurso de Vox sobre violencia intrafamiliar”.

Precisamente fue el portavoz de Vox, Juan Francisco Rojas, quien a primera hora de la tarde de ayer exigía la dimisión de la concejal del PP por la imagen que “atenta contra la seguridad y dignidad de los menores”, una petición que mantiene firme sin que las explicaciones aportadas sean consideradas suficientes.

El “argumento de un supuesto error en los controles no lo creemos. Estamos seguros de que el cartel pasó todos los filtros, desde los técnicos y la responsable del área a la Junta de Gobierno, pero, aunque hubiera sido así, evidenciaría una falta de responsabilidad por parte de la concejal y del equipo de gobierno en el control de los fondos públicos”, ha reprochado Rojas, quien ha anunciado que su partido va a revisar el expediente de contratación de esta campaña sobre la que espera que “se depuren todas las responsabilidades por el daño a los menores”.

Justo la “falta de control” es la diana en la que se ha centrado Podemos-IU-Verdes. “Aunque desde el gobierno municipal reaccionaron con rapidez y mandaron retirar estos carteles la tarde de ayer, alegando que se había cometido un error, lo cierto es que la imagen consiguió pasar todos los filtros del proceso de contratación y ejecución sin que nadie reparase en el inaceptable mensaje que se estaba lanzando”, comenta el portavoz de esta formación política, Alejandro Lorenzo, quien exige “explicaciones” y la “adopción de medidas”, sentenciando que el Ayuntamiento “peca constantemente de no vigilar a las empresas a las que contrata”.