Una alcaldesa que se desvive por sus vecinos

Lourdes Ramos Rodríguez es una alcaldesa querida en Gádor, de eso no me cabe duda. Ingresó en el Partido Popular (PP) en el año 2003. Fue concejala de la Villa de Gádor y miembro de la Junta Local, y I Teniente de Alcalde, siendo la alcaldesa del municipio de Gádor desde 2016, año en que Eugenio Gonzálvez renunció de su cargo y le pasó el testigo. Se presentó como cabeza de lista por primera vez en el año 2019. Gadorense de pura cepa, vino al mundo un 10 de agosto de 1972 en el seno de una familia humilde de agricultores. Pasó su infancia en la barriada de El Ruini (Gádor), y cuando cumplió los 14 años de edad se mudó junto con su familia al núcleo del casco urbano del pueblo. Es la quinta de seis hermanos y está casada con José Javier González Carreño desde 1999, con el que tiene un hijo de 13 años: José Javier. Ramos es diplomada en Trabajo Social y antes de dedicarse a la política fue trabajadora industrial en una empresa de embarcaciones deportivas. Sus aficiones son la música (está aprendiendo a tocar el piano), la lectura y el deporte.

R. G. F.: El 07 de julio de 2016, usted fue nombrada alcaldesa de la Villa de Gádor, convirtiéndose así en la primera mujer regidora de la historia de su pueblo. ¿Cómo recuerda aquél momento y aquellos primeros años con la vara de mando en Gádor?

Lourdes: Aquel día fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos de mi vida. Cuando me inicié en la vida política, en 2003, nunca llegué a soñar en que algún día pudiese ser la alcaldesa de Gádor. De repente me di cuenta de que asumía una gran responsabilidad, de que tenía que estar pendiente de los ciudadanos del municipio, de sus necesidades, sus anhelos, y que debía afrontar todos los retos que una primera edil en un pueblo tiene que encarar. Por suerte siempre he contado con un gran equipo a mi alrededor, que desarrolla una gran labor. Muy agradecida estoy a Eugenio Gonzálvez, que ha sido mi "padre" político, y ha estado siempre cerca de mí para, especialmente en los primeros años, darme consejos cuando se le solicitaba. Mi compromiso era continuar el trabajo que ya se venía realizando en este ayuntamiento. Me presenté con un programa muy ambicioso y tengo que decir que he cumplido prácticamente el 80% del mismo. Proponía, entre otras cosas: un parque infantil adaptado, que es el Parque de las Familias de Gádor; la ampliación de la Escuela Municipal de Música y Baile, que se está efectuando; la implantación de redes en las zonas del pueblo que tenían problemas; la rehabilitación del colegio, que también está en marcha; la rehabilitación de los vestuarios del Centro Cultural; un colector para El Ruini; y mejoras en el acerado y asfaltado de las calles. Tuve que cerrar nuevos convenios con las instituciones públicas para que aportaran más ayudas que permitiesen modernizar nuestras instalaciones, mejorar todos los servicios, impulsar el crecimiento económico a través de la instalación de nuevas empresas en el pueblo, etcétera. Tenía a mi favor que empecé a trabajar jovencita y a tomar responsabilidades, pero estos deberes eran mucho mayores ahora, ya que tenía que afrontar no solo mis problemas, sino los de todos los gadorenses.

R. G. F.: Hablar de participación política de la mujer es aterrizar dentro del movimiento social y político del feminismo. El feminismo como perspectiva política, implica visibilizar los problemas de género. ¿Cuál es su implicación en la lucha del feminismo?

Lourdes: Gádor está adherida desde hace años al Sistema VioGén, el “Sistema de Seguimiento integral de los casos de Violencia de Género” del Ministerio del Interior, y el Ayuntamiento de Gádor ha creado una página específica para ello, para realizar diferentes actuaciones en la ayuda de las personas que sufren violencia de género, y llevar a cabo actividades programadas a tal efecto.

R. G. F.: El Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan de Acción Local de Gádor el pasado 5 de septiembre para entregarlo al Ministerio con el objetivo de conseguir una ciudad sostenible social, económica y ambientalmente, donde sus vecinos puedan vivir de manera digna y satisfactoria. ¿Cómo se pretende conseguir estos objetivos desde hoy y hasta el año 2030?

Lourdes: Como siempre, con gestión y trabajo. Y con la cooperación de un pueblo que está siempre dispuesto a colaborar. Ha sido el fruto de una ardua elaboración, de dos meses de gran labor teniendo en cuenta hasta los más pequeños detalles de la vida de nuestra villa, que han dado lugar a un minucioso proyecto con treinta y seis acciones y cuatro programas estratégicos: de mejora urbana, de integración social, reactivación económica y gobernanza, que nos asegure un futuro prometedor y estable y nos convierta en un modelo a seguir. Esperamos contar con el apoyo institucional, del que hemos disfrutado estos últimos años, y el de nuestros conciudadanos, que también son un ejemplo a seguir.

R. G. F.: Uno de sus mayores retos como alcaldesa siempre ha sido lograr eliminar los pasos a nivel en territorio gadorense. Seis años después de haber cogido por primera vez el mando de Gádor, ¿me puede decir en qué estado se encuentra éste proyecto y cuánto falta para observar resultados?

Lourdes: Esa es una parcela que no depende del Ayuntamiento de Gádor, está en manos de Madrid. Pero en Almería también tenemos otras luchas diarias: una en la provincia por la llegada del AVE y otra en la capital por el soterramiento. Respecto a esto, si no nos equivocamos, hablamos de una lucha que se plantea desde hace mucho tiempo, quizá más de 20 años, y aún no está resuelta. Y para nosotros sería trascendental esa llegada, porque en ese planteamiento quizá podríamos tener acceso nosotros y acabar con la pesadilla que supone tener un tren atravesando nuestro pueblo, con los inconvenientes y, sobre todo, los riesgos que presenta. No renunciamos a esta lucha y seguiremos trabajando para que algún día, y más temprano que tarde, nuestro pueblo acabe ya con ese paso a nivel que permanece siempre ahí, como un problema que aún no hemos conseguido solucionar y que se ha convertido en uno de nuestros “caballos de batalla” en estas dos legislaturas, como ya lo fue en las anteriores, y que esperamos no lo sea en la siguiente, porque consigamos solventarlo.

R. G. F.: ¿Cuál es el sello de Lourdes Ramos?

Lourdes: La cercanía, la proximidad, el estar junto a mis vecinos y escuchar sus necesidades, son mi primacía. Como alcaldesa, intento resolver los problemas de los ciudadanos cuando los tienen, y les doy sugerencias con la intención de mejorar la vida cotidiana en la villa. Estoy siempre abierta a los planteamientos de mis vecinos.

R. G. F.: Ilusionar a los gadorenses tras tres años de pandemia no es fácil, ¿cómo lo ha hecho?

Lourdes: Tras la pandemia, todos sabíamos que el retorno a la vida cotidiana había que tomarlo con prudencia. Y todos los proyectos del ayuntamiento que estaban pendientes se han ido desarrollando. Mantener la esperanza entre los ciudadanos ha ayudado mucho a recuperar la ilusión. Y es que más que un pueblo, somos una gran familia, que nos apoyamos siempre los unos a los otros, y eso ha hecho más fácil recuperar la ilusión y retomar nuestras vidas.

R. G. F.: ¿Cree usted que Pedro Sánchez está haciendo lo que debe respecto a la guerra de Ucrania?

Lourdes: El PP ya nos hemos manifestado en diversas ocasiones en favor de Ucrania, tanto a nivel político como de la sociedad civil, para expresar nuestro apoyo a un pueblo que está sufriendo los rigores de una guerra provocada y no deseada. Esperamos que la Presidencia del Gobierno sepa actuar con dignidad ante esta situación y, también, que lo haga con más eficacia que en otras actuaciones.

R. G. F.: Si pudiera cambiar una sola cosa de la realidad, ¿qué cambiaría?

Lourdes: Hay muchas cosas que cambiar en el mundo, pero sobre todo cambiaría las cosas necesarias para que cada familia tuviera oportunidades de futuro.

R. G. F.: ¿Cuál es su mayor logro de su vida?

Lourdes: Como persona, tengo que decir que el mayor logro de mi vida ha sido mi hijo, y ojalá lo hubiera tenido mucho antes. Llenó mi vida de ilusión. En el aspecto profesional, el mayor logro ha sido alcanzar la alcaldía de Gádor. Mientras tenga la fuerza suficiente y el apoyo de mis vecinos y de mi partido, el Partido Popular (PP), seguiré luchando como hasta ahora, trabajando por la Villa de Gádor y sus habitantes.

R. G. F.: Gádor despide hoy, día 9 de octubre, su Feria y Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario Coronada. Hábleme de cómo está siendo el transcurso de la feria.

Lourdes: Tal y como soñaba tras el periodo de contención por la pandemia del COVID-19. El pueblo ha salido a la calle a disfrutar, dando un ejemplo de responsabilidad social, sin grandes excesos, demostrando sus ganas de diversión pero también su civismo. Todos y todas deseábamos disfrutar de nuestras fiestas patronales, de honrar a nuestra Virgen del Rosario Coronada, y lo hemos hecho, con una celebración presidida por una ordenada y sana convivencia, exenta de problemas, al igual que lo ha sido siempre.

R. G. F.: ¿Y cuál es el programa de actividades y actos para hoy domingo, último día de la Feria?

Lourdes: Tenemos un domingo repleto de actividades. A las 11:30 h. podremos disfrutar del Gran Festival XIV Concurso de Mascotas, en la Plaza de la Constitución. En el mismo escenario y posteriormente se realizará la concentración de motos antiguas. Luego a las 13:00 h., en la Feria del Mediodía, habrá una actuación para los más pequeños: “El Show de la Pandilla de Drilo”. A partir de las 19:00 h. se podrá asistir a la celebración de la santa misa mayor en honor a Nuestra Señora la Santísima Virgen del Rosario Coronada en la que, de una forma u otra, participamos todos los gadorenses, y que estará amenizada por un castillo de fuegos artificiales. La diversión continuará con la verbena popular y, finalmente, a las 24:00 h., llegará la traca del fin de las fiestas para Gádor. Como puede ver, un día en la Feria de Gádor muy completo.

R. G. F.: ¿Qué destacaría de la Feria de este año?

Lourdes: Destacaría el buen hacer y el civismo de los gadorenses y visitantes, que ha sido demostrado una vez más con creces, destacando un comportamiento ejemplar y un compromiso por parte de todos y todas con nuestra Patrona, después de estos años pasados de restricciones por la pandemia. Tengo que felicitar al pueblo por ello, y dar las gracias a nuestro gran pregonero de este año, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, por su estupenda labor; también a nuestro párroco, el padre Roly Gutiérrez Salazar; a todos los trabajadores municipales; a la Policía Local; a Protección Civil; y a todos los voluntarios. ¡Muchas gracias! Y dar la enhorabuena a la Reina, Anaís Berenguel Molina; a las Damas de Honor, Ana María Díaz Gil y Letizia Sánchez Nanclares; y a los Abuelos del Año 2022, D. Juan Serafín Rodríguez Cortés y Dña. María Joaquina Rodríguez Santiago.

R. G. F.: Proyectos de futuro para el pueblo de Gádor.

Lourdes: Queremos cumplir los objetivos del Plan de Acción Local de Gádor, en el que ya estamos trabajando para conseguir más empleo, más opciones y más servicios para nuestros ciudadanos.