Desalojan a los 'okupas' más románticos de la Alcazaba de Almería

El histórico recinto de la Alcazaba de Almería fue escenario de una historia que mezcla romance, descaro y algo de travesura. Una joven pareja decidió establecer su campamento en uno de los muros exteriores, justo en un recoveco que ofrece vistas al barrio de Pescadería… y, según testigos, también protagonizaron un espectáculo que difícilmente se olvidará: la pareja fue sorprendida manteniendo un trato muy romántico.

La pareja junto a la Alcazaba. / DDA

Al lado de la Torre de la Pólvora, fuego.

No se sabe exactamente cuántos días llevaban instalados, pero todo apunta a que aprovecharon una visita a la Alcazaba para instalarse allí y quedarse a su aire.

Un campamento con espectáculo incluido

Mensaje junto a su tienda de campaña. / DDA

El improvisado hogar incluía una tienda de campaña y un mensaje pintado en un foco con letras que rezaban: “I FUCK IT ALL, DO WHAT U WANT. LIA” (traducido: “Me importa todo una mierda, haz lo que quieras. Lia”). Un toque de rebeldía que, más que artístico, parecía todo un grito de independencia romántica.

No es habitual que la Alcazaba, con siglos de historia y miles de visitantes, sea escenario de escenas tan “apasionadas”, y la combinación de vistas históricas y amoríos al aire libre resultó inevitablemente llamativa.

Intervención rápida

El aviso de los visitantes llegó a las autoridades y los servicios de seguridad de la Alcazaba actuaron de inmediato. La pareja fue desalojada sin incidentes, y aunque no se produjeron daños estructurales, la historia dejó un precedente atípico en el recinto.

Aunque los muros milenarios puedan parecer testigos silenciosos, siempre hay alguien dispuesto a montar su propio “espectáculo” histórico.