Los alérgicos de la provincia de Almería, ojo avizor a la floración

Los primeros síntomas de la alergia primaveral ya han aparecido. Los farmacéuticos de la provincia aseguran que en las últimas tres semanas ya se ha notado que los almerienses empiezan a echar mano de los antihistamínicos para aliviar los síntomas de la rinitis o del picor de ojos. Estamos a unos 20 días aproximadamente de la fecha en la que se prevé que se inicie el pico de pacientes con síntomas más o menos graves debido a la acumulación de polen en el ambiente y, según los expertos en Alergología, parece que hasta finales del mes de junio o principios de julio no empezará a remitir, al menos en aquellas personas que presenten una mayor sensibilidad a las gramíneas, al polen del olivo o a otros alérgenos que en esta época del año también están en pleno apogeo, especialmente en zonas donde se alcanzan niveles muy altos. Habitualmente son los meses de mayo y junio los que mayor incidencia tienen para las personas que sufren esta patología que es estacional. Por así decirlo, la COVID-19 y los resfriados han dejado paso ya a la alergia. Son muchos los síntomas que comparten aunque hay otros claramente diferenciados.

Un 20% de los almerienses sufre algún tipo de alergia En Almería, según la responsable de Alergología del Hospital Torrecárdenas, Carmen Moya, hay un 20% de la población afectada por esta reacción de su sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las personas. Y es una enfermedad que cada vez afecta a más personas y es muy común en niños y jóvenes. La sustancia que en primavera suele causar más reacciones es el polen. Las alergias pueden provocar una serie de síntomas como rinitis, estornudos, picazón, sarpullidos, hinchazón o asma. Van de leves a severas llegando incluso a provocar una anafilaxia puede ser fatal. Este tipo de complicaciones suele ser más habitual en alergias alimentarias que son, quizá, las que más han crecido en los últimos años. Se usan pruebas de piel y sangre para el diagnóstico.

La doctora especialista en Alergología del Hospital Universitario Torrecárdenas, Carmen Moya, asegura que la previsión para la provincia de Almería es de una primavera con unos niveles de agresividad para las personas alérgicas que van de leves a moderados. No obstante, asegura que todo va a depender también del tiempo que haga, pues la lluvia caída las últimas semanas en prácticamente toda la provincia de Almería ha hecho que cambien los esquemas y podría provocar una mayor floración que incremente los niveles de polen en el ambiente, aunque asegura que no tiene por qué, dado que no a todas las plantas afecta la lluvia por igual.

La doctora Moya explica que ya se han empezado a ver pacientes con síntomas en las consultas de Alergología, y el incremento será mayor en las próximas semanas. Se trata sobre todo de personas con alergia al polen del olivo, a las gramíneas, polen de amarantasias y malezas. Por dar una cifra, sólo en el año 2021 se vieron en la consulta de Alergología del Hospital Universitario Torrecárdenas a 5.939 pacientes entre nuevos y revisiones. Además, se hicieron otras tantos procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Consejos

Entre los consejos que los alergólogos recetan está el evitar salir a la calle en los días de mayor concentración de polen en el ambiente, es decir, en los días en los que haga sol y viento. Evitar hacer ejercicio físico al aire libre, especialmente en los meses más complicados de la primavera o evitar exposición en ambientes donde pueda haber factores que provoquen un empeoramiento de los síntomas, como por ejemplo zonas donde haya olivos.