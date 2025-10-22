Almería botará un barco turístico con actividades por la bahía

El Ayuntamiento de Almería retoma aquella vieja idea de ofrecer un barco turístico que recorra la bahía si bien, en esta nueva ocasión, el planteamiento municipal es bien distinto a la de la Faluca. A través de la Concejalía de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, el Consistorio se dispone a alquilar un embarcación tripulada que le permita abrir esta ruta marítima, con actividades de dinamización, durante los meses de primavera del próximo año.

Ha sido un tiempo de darles vueltas y barajar opciones hasta que los técnicos del área que dirige Joaquín Pérez de la Blanca han dado forma a los pliegos de condiciones para lanzar la contratación, que se encuadra en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado al 50% por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. No es un idea de futuro, sino que la licitación está a la vuelta de la esquina, pues ya ha sido publicado en el Perfil del Contratante el anuncio previo para este servicio de excursiones en embarcación por el litoral de Almería.

Con un presupuesto de unos 400.000 euros, Pérez de la Blanca valora esta “considerable inversión” en la puesta en marcha de esta ruta “que mostrará la orografía y la situación de Almería desde el mar”, explica el concejal, quien está convencido de que será una apuesta muy atractiva no solo para los visitantes, sino también para los propios almerienses, quienes podrán disfrutar de actividades en el interior de la embarcación.

El propósito es que esta nueva oferta turística entre en activo el próximo año, tras la Semana Santa, cubriendo la primavera. “Será fuera de temporada alta”, comenta el edil, quien avanza que estas excursiones sobre el mar tendrán continuidad en el otoño de 2027.

Son las dos temporadas incorporadas en el contrato a licitar, con un pliego de condiciones muy abierto a las sugerencias de las empresas interesadas. Serán sus ofertas las que precisen la tipología del barco, la capacidad de pasajeros y servicios a prestar como pudiera ser un espacio de restauración, así como las actividades con las que el Ayuntamiento espera que se nutra esta propuesta. “La idea puede ser que, si hace mal tiempo, puedan celebrarse, por ejemplo, un concierto, pero todo dependerá de las ofertas. Tenemos la mente abierta y receptiva ante lo que nos puedan plantear”, desgranada Pérez de la Blanca.

De hecho, la ruta principal que el Ayuntamiento de Almería quiere cubrir es la bahía de levante, partiendo del Puerto hacia Cabo de Gata, aunque tampoco hay puertas cerradas al trayecto de poniente como servicio complementario.